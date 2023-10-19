Дуда наступного тижня розпочне консультації щодо нового польського уряду

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня зустрінеться з лідерами парламентських партій для проведення урядових консультацій, пише Reuters з посиланням на його офіс.

Зустрічі відбудуться 24-25 жовтня у Президентському палаці окремо з кожною політичною силою.

Перед виборами Дуда сказав, що традиційно перший шанс сформувати Кабінет міністрів отримає партія чи група, яка виборола найбільше голосів виборців.

Помічники президента зазначають, що він не поспішає з рішенням. “Президент знає свою відповідальність і не піддасться тиску”, – сказала Малгожата Папроцька виданню Rzeczpospolita.

“Уряд буде сформовано в терміни, визначені конституцією, з повагою до волі громадян”, − додала вона. Це означає, що процес формування нового уряду у Польщі може тривати тижні або навіть місяці.

Зазначимо, керівні націоналісти (“Право і справедливість”) втратили більшість на загальних виборах, яку вибороли проєвропейські опозиційні партії. Це стало величезним зрушенням для Польщі після восьми років суперечок із Брюсселем з цілої низки питань, починаючи від незалежності судової системи до прав ЛГБТ. “Це також є поразкою для правого популізму в ЄС”, − зазначає видання.

“Право і справедливість” навряд чи зможе отримати третій термін в уряді через відсутність союзників у коаліції.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Польщі, президент Європейської ради і лідер польської опозиції та "Громадянської коаліції" Дональд Туск закликав Дуду дозволити якнайшвидше сформувати новий уряд. Він зазначив, що демократичні партії-переможці постійно контактують і готові взяти на себе відповідальність за владу в країні в будь-який момент.

Остаточний підрахунок голосів показав, що ПіС отримала 35,4% голосів, а Громадянська коаліція − 30,7%. Разом із правоцентристським “Третім шляхом” з 14,4% та “Новими лівими” з 8,6% партія Туска зможе створити альянс, який сформує “комфортну більшість” у 460-місцевому парламенті.