Туск закликав президента Польщі якнайшвидше сформувати новий уряд

Лідер польської опозиції Дональд Туск закликав президента країни Анджея Дуду дозволити якнайшвидше сформувати новий уряд, пише The Guardian.

“Я палко звертаюся до президента, люди чекають перших рішень, тому ми просимо президента про енергійні й швидкі рішення. Демократичні партії-переможці постійно контактують і готові взяти на себе відповідальність за владу в країні в будь-який момент”, − заявив він.

Після офіційного оформлення результатів виборів, Дуда має вказати, яка партія має першою отримати шанс сформувати коаліцію. Традиційно він звертається, до політичної сили-переможця, зараз це популістська партія “Право і справедливість” (ПіС). Але всі інші партії заявили, що не будуть працювати з нею, тобто нинішній уряд не має шляху до коаліції.

В офіси Дуди заявили, що ситуація “складна і вимагає розгляду та аналізу з боку президента”, додавши, що президент “не виключає жодного варіанту”.

Зазначимо, що опозиційна коаліція охоплює широку частину польського політичного спектра, але лідер “Третього шляху” Шимон Головня вважає, що проблем зі створенням коаліційного уряду немає бути.

“Ми домовимося, тому що ми усвідомлюємо, що історія твориться на наших очах. Я не очікую великих проблем із формуванням уряду та його програми”, – сказав він.

Нагадаємо, остаточний підрахунок голосів, оголошений вчора, показав, що ПіС отримала 35,4% голосів, а Громадянська коаліція, яку очолює Туск, колишній прем'єр-міністр і президент Європейської ради, − 30,7%. Разом із правоцентристським “Третім шляхом” з 14,4% та “Лівицею” з 8,6% партія Туска зможе створити альянс, який сформує “комфортну більшість” у 460-місцевому парламенті.