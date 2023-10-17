У Польщі на виборах до верхньої палати парламенту перемагає опозиція

У виборах до верхньої палати польського парламенту (Сенат) перемогу здобувають три опозиційні сили, які об’єдналися у так званий сенатський пакт.

Про це свідчать дані Державної виборчої комісії РП з майже 100% виборчих дільниць, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними Державної виборчої комісії, опозиція (“Громадянська коаліція”, “Третій шлях” і “Нова лівиця”), яка йшла на вибори в межах сенатського пакту, матиме в Сенаті 66 своїх представників, а правляча Об’єднана правиця – 34-х.

Таким чином, опозиція, яка у форматі сенатського пакту також стартувала під час попередніх виборів у 2019 році, значно покращила своє представництво у верхній палаті польського парламенту: опозиція матиме на 14 сенаторів більше, а Об’єднана правиця, відповідно, на стільки ж менше.

Сенатський пакт був створений найбільшими опозиційними силами у Польщі перед парламентськими виборами, аби вони не конкурували між собою і виставили в округах спільних кандидатів. Це мало значно підвищити їхні шанси на загальну перемогу у боротьбі з політсилою Ярослава Качинського.

Як відомо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, на виборах до Сейму (нижня палата парламенту) перемогла правляча Об’єднана правиця Ярослава Качинського, однак вона може мати проблеми з формуванням правлячої коаліції і створенням уряду країни.

Більше шансів на формування коаліції мають три опозиційні партії - “Громадянська коаліція”, “Третій шлях” і “Нова лівиця”, які вже задекларували, що планують розпочати коаліційні переговори.