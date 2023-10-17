США готують 2000 військових до розгортання для допомоги Ізраїлю, але без піхоти, – американські ЗМІ

США відібрали близько 2000 військових для підготовки до потенційного розгортання заради підтримки Ізраїля. Про це з посиланням на посадовців Міноборони США пишуть CNN та Wall Street Journal.

За їхніми словами, війська будуть консультувати та надавати медичну підтримку, але вони не призначені для виконання бойових дій. Піхоту до розгортання не готують.

Війська планують розгорнути в Європі та на Близькому Сході. Неясно, за яких обставин та в якій кількості американських військових зможуть відправити безпосередньо в Ізраїль. Але посадовці Пентагону кажуть, що принаймні деякі з них можуть бути відправлені в Ізраїль для допомоги його армії.

Відповідаючи на запитання про можливе переміщення американських військ, заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх сказала в понеділок: "Наразі я не можу надати більш даних. Можливо, я зможу надати більше деталей пізніше, але наразі я просто не маю нічого більш конкретного, щоб додати".

CNN зазначає, що Вашингтон відправить сили швидкого реагування – морських піхотинців та моряків. Вони приєднаються до інших американських військових кораблів, аби надіслати сигнал стримування "Хезболлі" та Ірану.

"У неділю ввечері міністр оборони США Ллойд Остін наказав підготувати приблизно 2000 військовослужбовців до можливого розгортання в Ізраїлі для надання допомоги у виконанні таких завдань, як медична та матеріально-технічна підтримка, повідомили численні чиновники оборони", – йдеться у матеріалі.

У сукупності ці кроки спрямовані на запобігання ширшій регіональній війні, заявили чиновники. Але вони також ризикують поглибити участь США в конфлікті, в якому адміністрація Байдена намагається уникнути прямих військових дій.

Нагадаємо, що завтра із візитом до Ізраїлю прибуде президент США Джо Байден. Станом на сьогодні Ізраїль продовжує завдавати ударів по об'єктах ХАМАС. Терористи тим часом продовжують утримувати заручників, захоплених під час вторгнення на ізраїльську територію.