Мовчати, аби потім змогти говорити
Мовчати, аби потім змогти говорити
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
ГоловнаСвіт

США готують 2000 військових до розгортання для допомоги Ізраїлю, але без піхоти, – американські ЗМІ

Участь американців у боях не планується. 

США готують 2000 військових до розгортання для допомоги Ізраїлю, але без піхоти, – американські ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

США відібрали близько 2000 військових для підготовки до потенційного розгортання заради підтримки Ізраїля. Про це з посиланням на посадовців Міноборони США пишуть CNN та Wall Street Journal.

За їхніми словами, війська будуть консультувати та надавати медичну підтримку, але вони не призначені для виконання бойових дій. Піхоту до розгортання не готують.

Війська планують розгорнути в Європі та на Близькому Сході. Неясно, за яких обставин та в якій кількості американських військових зможуть відправити безпосередньо в Ізраїль. Але посадовці Пентагону кажуть, що принаймні деякі з них можуть бути відправлені в Ізраїль для допомоги його армії.

Відповідаючи на запитання про можливе переміщення американських військ, заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх сказала в понеділок: "Наразі я не можу надати більш даних. Можливо, я зможу надати більше деталей пізніше, але наразі я просто не маю нічого більш конкретного, щоб додати".

CNN зазначає, що Вашингтон відправить сили швидкого реагування – морських піхотинців та моряків. Вони приєднаються до інших американських військових кораблів, аби надіслати сигнал стримування "Хезболлі" та Ірану.

"У неділю ввечері міністр оборони США Ллойд Остін наказав підготувати приблизно 2000 військовослужбовців до можливого розгортання в Ізраїлі для надання допомоги у виконанні таких завдань, як медична та матеріально-технічна підтримка, повідомили численні чиновники оборони", – йдеться у матеріалі.

У сукупності ці кроки спрямовані на запобігання ширшій регіональній війні, заявили чиновники. Але вони також ризикують поглибити участь США в конфлікті, в якому адміністрація Байдена намагається уникнути прямих військових дій.

Нагадаємо, що завтра із візитом до Ізраїлю прибуде президент США Джо Байден. Станом на сьогодні Ізраїль продовжує завдавати ударів по об'єктах ХАМАС. Терористи тим часом продовжують утримувати заручників, захоплених під час вторгнення на ізраїльську територію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies