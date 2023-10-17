Підозрюваним у вбивстві в Бельгії двох футбольних фанатів є чоловік із Тунісу, який був у країні нелегально, – прем'єр

Слідство вважає, що ціллю вбивці були саме шведи.

Підозрюваним у вбивстві двох шведських футбольних фанатів неподалік центру Брюсселя є чоловік родом з Тунісу, який перебував у Бельгії нелегально. Про це прем'єр-міністр Александр де Кроо повідомив на пресконференції о 5 ранку за місцевим часом, пише Politico.

Зловмисник все ще переховується від правоохоронців. Де Кроо сказав, що злочинець "цілився саме проти шведських футбольних уболівальників", і що триває повне розслідування жорстокого теракту.

Швеція мала грала проти Бельгії у футбольному матчі на національному стадіоні в північній частині Брюсселя, а сотні вболівальників стежили за їхньою командою. Гра була призупинена.

У Швеції неодноразово спалювали Коран, що викликало обурення в мусульман, зокрема радикальних ісламістів, тож Стокгольм був змушений посилити заходи безпеки.

Бельгійська влада повідомила, що підозрюваний влаштував стрілянину поблизу площі Сентелетт і бульвару дю Невієм де Лінь невдовзі після 19:00. Третя людина – водій таксі – також була поранена внаслідок вогнепальної зброї, і зараз одужує від "важких травм", сказав прем'єр Бельгії.

Нагадаємо, що ймовірного зловмисника на фото зафіксував очевидець убивства. На знімках, зроблених місцевим жителем, видно чоловіка, який сідає на скутер і тікає.