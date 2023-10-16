​Чеське Міноборони перевіряє державну компанію, яка допомагаю Україні ремонтувати танки Т-64

Міністерство оборони Чехії оголосило про перевірку державної компанії VOP CZ, яка допомагає Україні ремонтувати танки Т-64, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Причиною стала інформація в чеських ЗМІ про те, що працівники компанії начебто незадоволені роботою свого керівника - директора Марека Шпока - і поскаржилися на нього міністерці Яні Черноховій. Мовляв, відбувається скорочення зарплат на тлі поганих економічних результатів.

Представник профспілки VOP CZ Томаш Сікора заявив у коментарі медіа, що працівники не подавали "жодної скарги до Міністерства оборони в жодному питанні, що стосується керівництва". Міноборони на запит відповіло, що його представники невдовзі обговорять ситуацію з працівниками та керівництвом компанії.

Сам директор звинувачення відкидає. Шпок заявив, що за підсумками року всі співробітники його компанії отримали надбавку до зарплати в розмірі 10%. Скорочення зарплати насправді стосувалося тільки керівництва і то - за погодженням із профспілками.

Також Шпок назвав інформацію про скорочення й "незадовільний стиль управління" спробами "дестабілізувати важливе державне оборонне підприємство через ЗМІ та внутрішні канали напередодні підписання важливого контракту". Він додав, що звернувся до військової поліції з проханням розслідувати ситуацію.

Марек Шпок очолив оборонне підприємство торік влітку. У 2022-му компанія отримала чистий прибуток розмірі 468 тисяч чеських крон, тоді як у 2021-му мала 59,3 мільйонів крон збитків.

Нагадаємо, цьогоріч в лютому «Укроборонпром» і VOP CZ досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали відповідні двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації.

Влітку стало відомо, що сторони домовилися про спільний ремонт українських танків Т-64.