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У Франції через загрозу бомби евакуювали школу, у якій мусульманин зарізав вчителя (оновлено)

Школа розташована у місті Аррас на півночі країни.

У Франції через загрозу бомби евакуювали школу, у якій мусульманин зарізав вчителя (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Школу у Франції, де в п'ятницю мусульманин зарізав вчителя, евакуювали після повідомлення про бомбу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Agence France-Presse.

Школа розташована у місті Аррас на півночі країни.

Чиновники зазначили, що мотивом нападника з ножем могла бути війна Ізраїлю та ХАМАСу.

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Оновлено. Як пише Reuters, хоча на понеділок у школі не було запланованих занять, її двері були відкриті для учнів і персоналу, щоб віддати данину пам’яті вчителю Домініку Бернару.

Після попередження про бомбу присутні покинули будівлю. На місце прибули вибухотехніки.

Додамо, сьогодні у школах у всій Франції запланована хвилина мовчання.

Нагадаємо, напад на вчителя стався минулої п’ятниці. Було поранено ще двох людей. Затримано чоловіка чеченського походження, який був колишнім учнем цієї школи. Він відомий службам безпеки своєю причетністю до радикального ісламу. 

Французька антитерористична прокуратура заявила, що розпочала розслідування за фактом нападу за “вбивство, пов'язане з терористичною діяльністю” та “замаху на вбивство, пов'язаного з терористичною діяльністю”.

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