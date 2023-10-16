Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ГоловнаСвіт

Ізраїль повівся відповідально, попереджаючи жителів Гази про необхідність евакуюватися, − міністр оборони Великобританії

Джеймс Гіппі назвав південь Гази “безпечною гаванню”.

Ізраїль повівся відповідально, попереджаючи жителів Гази про необхідність евакуюватися, − міністр оборони Великобританії
Фото: news.sky.com

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі заявив, що Ізраїль повівся відповідально, попереджаючи жителів Сектору Гази про необхідність евакуюватися з півночі й назвав південь Гази “безпечною гаванню”.

Про це пише Guardian.

“Є безпечна гавань. Ізраїль чітко дав зрозуміти, що люди повинні рухатися на південь, нижче Ваді, і вони будуть поза досяжністю їхніх запланованих операцій”, − сказав міністр.

“Але давайте будемо абсолютно конкретними: Ізраїль є демократією, яка звертає увагу на цивільних осіб і просить їх рухатися на південь. Саме ХАМАС використовує цивільних як живий щит, і це ключова відмінність”, − додав Гіппі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт раніше сьогодні зазначило, що Газа була без електрики протягом п'яти днів, там був обмежений доступ до чистої питної води, було переміщено понад мільйон людей. 

Нагадаємо, понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці, прямуючи на південь Сектору Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що контрольно-пропускний пункт Рафах між Газою та Єгиптом "буде відкритий" для евакуації людей із сектора Газа. Однак досі КПП закритий, Єгипет звинувачує у цьому Ізраїль.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies