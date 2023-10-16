Ізраїль повівся відповідально, попереджаючи жителів Гази про необхідність евакуюватися, − міністр оборони Великобританії

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі заявив, що Ізраїль повівся відповідально, попереджаючи жителів Сектору Гази про необхідність евакуюватися з півночі й назвав південь Гази “безпечною гаванню”.

Про це пише Guardian.

“Є безпечна гавань. Ізраїль чітко дав зрозуміти, що люди повинні рухатися на південь, нижче Ваді, і вони будуть поза досяжністю їхніх запланованих операцій”, − сказав міністр.

“Але давайте будемо абсолютно конкретними: Ізраїль є демократією, яка звертає увагу на цивільних осіб і просить їх рухатися на південь. Саме ХАМАС використовує цивільних як живий щит, і це ключова відмінність”, − додав Гіппі.

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт раніше сьогодні зазначило, що Газа була без електрики протягом п'яти днів, там був обмежений доступ до чистої питної води, було переміщено понад мільйон людей.

Нагадаємо, понад 600 тисяч осіб уже залишили місто Газа та його околиці, прямуючи на південь Сектору Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що контрольно-пропускний пункт Рафах між Газою та Єгиптом "буде відкритий" для евакуації людей із сектора Газа. Однак досі КПП закритий, Єгипет звинувачує у цьому Ізраїль.