Помер лауреат Нобелівської премії миру і 10-й президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі

Він підтримав членство країни в Європейському Союзі і був мирним посередником у зонах конфлікту в Косово та Північній Ірландії.

У віці 86 років помер лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі, який був 10-м президентом Фінляндії з 1994 по 2000 роки.

Про це пише Reuters.

Ахтісаарі був мирним посередником у зонах конфлікту в Косово, Індонезії та Північній Ірландії. Він відмовлявся визнати, що війни та конфлікти неминучі.

“Мир − це питання волі. Усі конфлікти можна залагодити, і немає виправдань тому, щоб дозволити їм стати вічними”, − сказав Ахтісаарі, приймаючи Нобелівську премію у 2008 році.

Його світова популярність зміцнила імідж Фінляндії, що вийшла з тіні колишнього Радянського Союзу.

Вдома Ахтісаарі завжди був політичним аутсайдером. Але саме відсутність політичних зв'язків допомогла йому перемогти на перших прямих президентських виборах у Фінляндії 1994 року, очоливши опозиційних соціал-демократів.

Як президент, він підтримав членство Фінляндії в Європейському Союзі і закликав виборців підтримати референдум про вступ 1994 року, який пройшов з підтримкою 57%. Опоненти критикували його часті поїздки і заявили, що йому слід більше зосередитися на внутрішніх проблемах Гельсінків.

У наступні роки він відхилився від лінії своєї партії, заохочуючи Фінляндію стати повноправним членом НАТО. Це сталося за кілька років до того, як країною зрештою приєдналася до альянсу у 2023 році у відповідь на вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2023 року здобула іранська правозахисниця Наргіз Мухаммаді за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та за захист прав людини та свобод для всіх.