Підрив газогону на Балтиці. Російський слід

Вибух вигідний Кремлю – переконані експерти. Але офіційне розслідування ще триває. Є кілька версій.

У ніч на 8 жовтня Фінляндія й Естонія зафіксували різке падіння тиску в газопроводі Balticconnector (з'єднує ці дві країни). Офіційно заявляти про проблему не поспішали. Уряди держав узяли паузу. Спочатку підозрювали звичайну аварію. Зрештою Фінляндія повідомила: розгерметизація труби не випадковість.

Фото: news.err.ee Газопровід Balticconnector

Що трапилося?

Розгерметизація газопроводу відбулася о 1:20 ночі. Коливання зафіксував Норвезький інститут сейсмологічних досліджень. За шкалою Ріхтера вони дорівнювали однобальному землетрусу, пояснюють науковці. Для порівняння: вибухи на Nord Stream торік були потужнішими.

Фото: emeatribune.com Вибух на Nord Stream

“Щоб розірвати трубопровід, потрібно досить багато енергії, тому, на нашу думку, найбільш вірогідною є вибухівка. Але впевненим не можна бути, і ми чули припущення, буцім якесь судно могло зачепити трубопровід, що спричинило пробоїну і вибух. Про це ще рано говорити", – розповіла генеральна директорка Норвезького інституту сейсмологічних досліджень (NORSAR) Анне Строммен Ліке.

Правоохоронці Фінляндії мають кілька версій, серед них: трубу могли пошкодити не вибухом, а “механічною силою”.

“Не можна виключати участі державного актора (іншої країни. – Ред.) у цій роботі. Хто за цим стоїть – це питання попереднього слідства. Докладно ми цього не коментуємо”, – повідомив керівник Фінської служби безпеки та розвідки (SUPO) Антті Пелттарі.

Естонська влада також дуже обережна в заявах.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

“Виразно видно, що ці пошкодження спричинені досить грубою силою. Якою саме, ще слід уточнити, але на цю мить схоже, що це був механічний вплив або механічна руйнація”, – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Якими є наслідки для Фінляндії й Естонії?

Balticconnector став символом газової незалежності Фінляндії від Росії. Цю трубу саме для того і проклали, аби країна більше не качала блакитного палива з Московії. А отримувала його з Естонії, яка поєднана мережами з ЄС. Будівництво Balticconnector завершили у грудні 2019-го. Газогін може прокачувати щороку понад 2.5 мільярди кубометрів палива.

“Газопровід має реверсивний формат. Це дозволяє транспортувати газ між Естонією та Фінляндією в обох напрямках залежно від того, де бракує газу, а де його надлишок. Для прикладу, скраплений природний газ, який доставляють танкером-метановозом до фінського LNG-терміналу Inkoo, регазифікується там і потім транспортується через Balticconnector в Естонію”, – пояснив експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин (Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”) Михайло Гончар.

Без газу взимку Фінляндія й Естонія не залишаться. Причин кілька. По-перше, держави вже встигли зробити запаси. По-друге, мають резервні джерела постачання. Фінляндія саме облаштувала один порт так, щоб отримувати скраплений газ. Що ж до Естонії, то вона тісно пов'язана газовими мережами з іншими країнами Європейського Союзу.

Фото: offshore-energy.biz

“Фактично ні Естонія, ні Фінляндія не споживають російського газу. Вони отримують скраплений газ, і цей нині пошкоджений і зупинений інтерконектор забезпечував передачу газу між країнами. Тобто можна говорити, що він міг покривати дефіцит, вирівнювати баланс газу в усьому регіоні. Підрив точно матиме вплив на ціни через скорочення перетоків газу. І це одне з того, що в принципі Росії було дуже цікаво”, – припустив фахівець з енергетичних питань Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Ремонт газогону може тривати кілька місяців. Адже працювати доведеться на холоді, посеред моря, ще й на глибоководді.

Міжнародна реакція

У НАТО занепокоєні інцидентом. Генсек Альянсу провів перемови з президентами Фінляндії й Естонії. Як виявилося, у Балтійському морі також пошкоджено кабелі зв'язку.

“Якщо буде доведено, що це навмисний напад на критично важливу інфраструктуру НАТО, то це, звичайно, серйозно. Відповідь НАТО буде рішучою”, – зазначив Єнс Столтенберг.

Фото: EPA/UPG Генсек Альянсу Єнс Столтенберг

Європейський Союз обіцяє посилити охорону критичної інфраструктури. Інцидент вже розслідують. Перевіряють, зокрема, які саме кораблі перебували поблизу місця подій.

“Територія, яку досліджують, велика. Це десятки метрів нижче від рівня моря, що робить розслідування особливо складним", – підкреслив детектив SUPO Рісто Лохі.

Чи причетна Росія до вибуху на газогоні?

Розвідка НАТО ще у травні попереджала: Росія може влаштувати диверсії в Балтійському морі.

“Зростає занепокоєння з приводу того, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, аби підірвати життя на Заході й отримати важелі впливу на держави, які гарантують безпеку України”, – заявляв голова розвідки НАТО Девід Каттлер.

Безпосередньо на Росію поки що не вказують ні у Фінляндії, ні в Естонії. Але Кремль зацікавлений у підриві енергетичної безпеки Євросоюзу як ніхто інший. Особливо коли от-от повноцінно розпочнеться опалювальний сезон.

“Почерк диверсії такий самий, як і у випадку з Nord Stream. Факт перебування розвідувального корабля Балтійського флоту Росії поблизу зони диверсії промовисто говорить сам за себе. Диверсія на додачу до подій на Близькому Сході розпорошує увагу Альянсу та Єврокомісії, оскільки відбулася в морі, де домінують НАТО та ЄС. Вона додатково відволікає від війни Росії проти України. Очевидно, що цим інцидентом дії Росії не обмежаться, далі можуть бути Північне море та Північна Атлантика, а також Середземне море”, – упевнений експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин (Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”) Михайло Гончар.

Фото: geostrategy.org.ua Михайло Гончар

Про російський корабель у водах Балтики неподалік місця інциденту інформації обмаль. Про це першими повідомили аналітики польського центру Rochan Consulting. Пересування судна РФ фіксували у середині вересня.

“Ми не вказуємо на когось, але дуже ймовірно, що росіяни обстежували трубу”, – припустив польський військовий аналітик Конрад Музика.

Російські шпигунські ігри в європейських морях

Балтійське море від інцидентів на газогонах штормить уже не вперше. Торік у вересні низка вибухів сталася на двох нитках Nord Stream. У розвідці Британії тоді повідомили: за інцидентом може стояти Росія. Протягом року висували низку версій і припущень. Навіть що до вибухів причетна чи Україна, чи Польща, чи якісь “проукраїнські сили”. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв: Україна до підривів Nord Stream не має жодного стосунку.

Слідство триває і дотепер.

Про прольоти невідомих дронів над нафтовими та газовими об'єктами за останні два роки повідомляли кілька країн. Найактивнішими розвідувальні коптери були в Північному морі. Данія заявила про прольоти невідомих об'єктів над її газовим родовищем Роар. Фіксувала безпілотники над нафтогазовими установками і Норвегія. До слова, саме ця країна стала найбільшим постачальником газу в ЄС, витіснивши Росію.

Фото: Міноборони Норвегії Нафтовидобувна вежа у перископі підводного човна, жовтень 2022

Торік офіційне Осло заборонило громадянам Московії запускати дрони над територією країни. Пізніше Норвегія заявила: за інфраструктурою держави намагаються стежити кремлівські спецслужби. Норвезька поліція затримала з десяток росіян, які піднімали безпілотники в повітря. Серед них був і Андрій Якунін – син колишнього керівника Російської залізниці, олігарха та соратника Путіна Володимира Якуніна.

“Ми бачили роками, що, наприклад, Росія наносила на карту деякі вітрові парки, морські кабелі, трубопроводи, розташування підводної критичної інфраструктури в Балтійському морі й Арктиці, і знаємо, що Росія має флот, здатний виконати таку диверсійну операцію”, – зауважив науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Фінляндії Генрі Ванханен.

І поки розслідують новий вибух газогону в Балтійському морі, ситуація складається на користь Росії. Ціни на газ у Європі пішли вгору, подекуди на понад 10%. Однак підрив газогону між Фінляндією та Естонією не єдина причина. Ситуація на Близькому Сході також впливає. Через воєнні дії Ізраїль припинив видобуток на великому родовищі в Середземному морі. Цей газ постачали до Єгипту, а вже звідти в Європейський Союз.