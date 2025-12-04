Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
У Росії заблокували месенджер SnapChat

Роскомнагляд повідомив, що це сталось начебто за організацію та проведення терористичних дій.

У Росії заблокували месенджер SnapChat
Фото: parents.snapchat.com

Регулятор Роскомнагляд заблокував на території Росії месенджер SnapChat.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Роскомнагляд заявив, що заходи проти SnapChat були вжиті ще 10 жовтня 2025 року.

Регулятор з посиланням на російські правоохоронні органи запевнив, що месенджер “використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, шахрайських та інших злочинів проти наших громадян”.

SnapChat було створено у 2011 році. Месенджер дозволяє обмінюватися фотографіями, повідомленнями та відео, які видаляються за короткий час.
