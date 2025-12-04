У Росії заблокували месенджер SnapChat

Роскомнагляд повідомив, що це сталось начебто за організацію та проведення терористичних дій.

Регулятор Роскомнагляд заблокував на території Росії месенджер SnapChat.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Роскомнагляд заявив, що заходи проти SnapChat були вжиті ще 10 жовтня 2025 року.

Регулятор з посиланням на російські правоохоронні органи запевнив, що месенджер “використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, шахрайських та інших злочинів проти наших громадян”.

SnapChat було створено у 2011 році. Месенджер дозволяє обмінюватися фотографіями, повідомленнями та відео, які видаляються за короткий час.