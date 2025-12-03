Російська влада заблокувала ігрову платформу Roblox

У Росії регулятор Роскомнагляд заблокував популярну ігрову платформу Roblox.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Зазначається, що користувачі з різних регіонів почали скаржитися на збої в роботі Roblox зранку 3 грудня.
Роскомнагляд заявив, що причиною блокування стали “факти масового та неодноразового поширення матеріалів із пропагандою та виправданням екстремістської й терористичної діяльності, закликів до здійснення протиправних дій насильницького характеру й пропаганди ЛГБТ-тематики”.
Також Роскомнагляд вважає, що на платформі начебто “у великій кількості присутній неналежний контент, який може негативно вплинути на духовно-моральний розвиток дітей”.
Платформа Roblox дозволяє створювати власні ігри, а також грати в ігри, створені іншими користувачами. За кількістю завантажень у 2023 році Roblox став найбільш популярною мобільною грою в Росії.
- Роскомнагляд звинуватив месенджер WhatsApp у невиконанні російських вимог, спрямованих на запобігання злочинності та боротьбу з нею.
У грудні минулого року в Росії заблокували месенджер Viber начебто через невиконання вимог російського законодавства.