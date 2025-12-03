Російська влада заблокувала ігрову платформу Roblox

Роскомнагляд ствержує, що в грі нібито у великій кількості присутній неналежний контент.

У Росії регулятор Роскомнагляд заблокував популярну ігрову платформу Roblox.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що користувачі з різних регіонів почали скаржитися на збої в роботі Roblox зранку 3 грудня.

Роскомнагляд заявив, що причиною блокування стали “факти масового та неодноразового поширення матеріалів із пропагандою та виправданням екстремістської й терористичної діяльності, закликів до здійснення протиправних дій насильницького характеру й пропаганди ЛГБТ-тематики”.

Також Роскомнагляд вважає, що на платформі начебто “у великій кількості присутній неналежний контент, який може негативно вплинути на духовно-моральний розвиток дітей”.

Платформа Roblox дозволяє створювати власні ігри, а також грати в ігри, створені іншими користувачами. За кількістю завантажень у 2023 році Roblox став найбільш популярною мобільною грою в Росії.