МВФ закликав Україну до рішучої антикорупційної боротьби, бо це є одним із ключових елементів реформ

Міжнародний валютний фонд наголосив, що рішуча боротьба з корупцією залишається одним із ключових елементів реформ в Україні, передає «Укрінформ».

Як заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час брифінгу у Вашингтоні, ефективна антикорупційна політика створить умови для збереження державних ресурсів, покращення бізнес-клімату та залучення приватних інвестицій.

Представниця Фонду нагадала, що останні події в Україні «ще раз підкреслили важливість рішучої боротьби з корупцією, вдосконалення врядування та продовження реформування державних підприємств». За її словами, країні потрібна «міцна антикорупційна архітектура», яка гарантуватиме рівні правила гри.

У межах нової програми EFF українська влада підтвердила МВФ свою відданість збереженню незалежності антикорупційних інституцій. Київ також погодився продовжувати реформи у податковій та митній сферах — зокрема, призначити нового керівника митниці та модернізувати ІТ-системи для підвищення ефективності, збільшення доходів і відновлення довіри громадськості.

Крім того, уряд взяв на себе зобов’язання покращити фінансове планування, звітність і аудит, а також оновити процедури призначення керівництва держпідприємств і державних банків.