США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

МВФ закликав Україну до рішучої антикорупційної боротьби, бо це є одним із ключових елементів реформ

Київ також погодився продовжувати реформи у податковій і митній сферах.

МВФ закликав Україну до рішучої антикорупційної боротьби, бо це є одним із ключових елементів реформ
МВФ
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд наголосив, що рішуча боротьба з корупцією залишається одним із ключових елементів реформ в Україні, передає «Укрінформ».

Як заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час брифінгу у Вашингтоні, ефективна антикорупційна політика створить умови для збереження державних ресурсів, покращення бізнес-клімату та залучення приватних інвестицій.

Представниця Фонду нагадала, що останні події в Україні «ще раз підкреслили важливість рішучої боротьби з корупцією, вдосконалення врядування та продовження реформування державних підприємств». За її словами, країні потрібна «міцна антикорупційна архітектура», яка гарантуватиме рівні правила гри.

У межах нової програми EFF українська влада підтвердила МВФ свою відданість збереженню незалежності антикорупційних інституцій. Київ також погодився продовжувати реформи у податковій та митній сферах — зокрема, призначити нового керівника митниці та модернізувати ІТ-системи для підвищення ефективності, збільшення доходів і відновлення довіри громадськості.

Крім того, уряд взяв на себе зобов’язання покращити фінансове планування, звітність і аудит, а також оновити процедури призначення керівництва держпідприємств і державних банків.

  • Одна з останніх гучних справ антикорупційних органів в Україні - операція "Мідас", яка викриває зловживання в енергетиці та "оборонці".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies