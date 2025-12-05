Рада міністрів ОБСЄ у Відні завершилася без бюджету й рішень на 2027 рік

Представники навіть не визначили країну, яка буде головувати після Фінляндії.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні держави-учасниці не досягли консенсусу щодо ухвалення бюджету організації, не визначили країну для головування у 2027 році та не погодили будь-якого спільного документа.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Фінляндії Пасі Раджала під час підсумкової пресконференції, передає «Укрінформ».

Раджала наголосив, що учасники зустрічі намагалися погодити кандидатуру Кіпру на головування в ОБСЄ у 2027 році, але спроби не дали результату.

«Щодо бюджету та головування ми доклали всіх зусиль, щоб знайти рішення з обох цих питань, і зробили все можливе, щоб досягти консенсусу щодо кандидатури Кіпру. Ми працювали над цим постійно, і зараз можемо лише зосередитися на пошуку найкращого варіанту для ОБСЄ під головуванням Швейцарії надалі», — заявив представник Фінляндії.

Єдине формальне рішення Ради — остаточне закриття Мінського процесу і роботи пов’язаних із ним структур, які свого часу були створені для врегулювання конфлікту, відомого як «Нагірно-Карабаський». Це рішення підтримали раніше на прохання Азербайджану та Вірменії.

Раджала також підкреслив, що війна Росії проти України була центральною темою Фінського головування в ОБСЄ у 2025 році. За його словами, більшість держав-учасниць Ради підтвердили позицію про необхідність продовжувати допомогу Україні.