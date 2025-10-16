До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
​У Грузії оштрафували голову ОБСЄ за "перекриття дороги" під час її візиту до Тбілісі

Еліна Валтонен запросила прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе до Фінляндії, щоб "зустрітися з вільною пресою та поспостерігати за будь-якою демонстрацією на його вибір". 

​У Грузії оштрафували голову ОБСЄ за "перекриття дороги" під час її візиту до Тбілісі
Еліна Валтонен
Фото: EPA/UPG

У Грузії міністерці закордонних справ Фінляндії та чинній голові ОБСЄ Еліні Валтонен виписали адміністративний протокол.

Про це повідомили проурядові грузинські телеканали з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що урядовицю оштрафували за незаконне перекриття дороги в Тбілісі під час акції протесту. Штраф сягає 5 тисяч ларі, або близько 1,8 тисячі доларів.

Наразі невідомо, чи Валтонен вже сплатила штраф, перш ніж поїхати з країни. Публічно вона не коментувала новину.

Натомість голова ОБСЄ прокоментувала заяву Тбілісі щодо свого візиту 14 жовтня, публічно звернувшись до прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

"Майбутнє Грузії належить вирішувати грузинському народу. Те ж стосується кожної держави-учасниці ОБСЄ. Щоб реалізувати це право, людям потрібна свобода слова та вільні й прозорі вибори з політичними альтернативами, з яких можна обирати", – написала вона у соцмережі X.

Валтонен запросила Кобахідзе до Фінляндії, щоб "зустрітися з вільною пресою та поспостерігати за будь-якою демонстрацією на його вибір". 

  • Нагадаємо, у вересні ввтомобіль президента Франції Еммануеля Макрона на кілька хвилин застряг у заторі в Нью-Йорку через проїзд кортежу президента США Дональда Трампа. Макрону довелося зателефонувати Трампу. "Як справи? Вгадайте, що сталося? Я чекаю на вулиці, тому що через вас тут усе заблоковано", – сказав він і розсміявся. 
﻿
