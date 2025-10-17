Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Інфекційні захворювання “виходять з-під контролю” у Смузі Гази, ‒ ВООЗ

Лише 13 з 36 лікарень на території функціонують частково.

Інфекційні захворювання “виходять з-під контролю” у Смузі Гази, ‒ ВООЗ
Дим після ізраїльського авіаудару поблизу лікарні у місті Газа. Вересень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що інфекційні захворювання “виходять з-під контролю” у Смузі Гази.

Про це пише The Guardian.

Лише 13 з 36 лікарень на території функціонують частково.

“Менінгіт, діарея чи респіраторні захворювання, ми говоримо про величезний обсяг роботи”, – зазначила агентству AFP регіональна директорка організації ООН з питань охорони здоров'я Ханан Балхі.

У підрозділі ВООЗ на окупованих палестинських територіях повідомили, що після оголошення режиму припинення вогню в Газі організація збільшує постачання медичних вантажів до місцевих лікарень. Цього тижня з південного складу організації було відправлено понад 220 палет з необхідними ліками та медичними матеріалами для партнерів, які підтримують лікарні у всій Смузі Гази.

Фото: https://x.com/whoopt

Раніше стало відомо, що вантажівки з гуманітарною допомогою прибули до Смуги Гази. Крім того Ізраїль відновив підготовку до відкриття головного пункту пропуску Рафах.
