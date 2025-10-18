ХАМАС обіцяє передати тіло ще одного ізраїльського заручника

ХАМАС заявив, що передасть тіло ще одного заручника Червоному Хресту.
Про це повідомляє Reuters.
Джерело в ізраїльській службі безпеки повідомило, що передача Червоному Хресту запланована на 00:30 за київським часом (21:30 за Гринвічем).
Ізраїль стверджує, що отримав 9 із 28 тіл, що утримуються в Газі.
В свою чергу ХАМАС, посилаючись на технічні проблеми, заявив, що йому потрібна важка техніка та землерийне обладнання, щоб пришвидшити процес пошуку тіл, похованих під завалами.
Водночас Ізраїль стверджує, що ХАМАС знає про місцезнаходження тіл заручників, і що в угрупування закінчується час.
- Туреччина направила десятки рятувальників для допомоги у пошуку тіл під руїнами у Смузі Гази.
ХАМАС повернув Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, останки заручників мають ідентифікувати у судово-медичному інституті Абу-Кабір у Тель-Авіві.
Одне з тіл, переданих ХАМАСом Ізраїлю у межах угоди про припинення вогню, не належить одному з заручників, яких утримували у Смузі Гази.
За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників ‒ як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
В обмін Ізраїль звільняє 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.
9 жовтня вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.