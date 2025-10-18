ХАМАС обіцяє передати тіло ще одного ізраїльського заручника

ХАМАС заявив, що передасть тіло ще одного заручника Червоному Хресту.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело в ізраїльській службі безпеки повідомило, що передача Червоному Хресту запланована на 00:30 за київським часом (21:30 за Гринвічем).

Ізраїль стверджує, що отримав 9 із 28 тіл, що утримуються в Газі.

В свою чергу ХАМАС, посилаючись на технічні проблеми, заявив, що йому потрібна важка техніка та землерийне обладнання, щоб пришвидшити процес пошуку тіл, похованих під завалами.

Водночас Ізраїль стверджує, що ХАМАС знає про місцезнаходження тіл заручників, і що в угрупування закінчується час.