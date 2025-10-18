Акції проходять у понад 2 600 містах США і кількох зарубіжних столицях, в яких загалом могли взяти участь понад 3 мільйони людей.

У США відбуваються масові акції протесту під гаслом “No Kings” (“Жодних королів” або “Ні королям”), спрямовані проти, як вважають учасники, авторитарних тенденцій президента Дональда Трампа, передає Reuters.

За даними організаторів, у понад 2 600 містах США і кількох зарубіжних столицях пройшли марші, в яких загалом могли взяти участь понад 3 мільйони людей.

Протестувальники звинувачують Трампа у зловживанні владою, переслідуванні політичних опонентів, надмірному застосуванні силовиків та тиску на демократичні інститути.

У Вашингтоні, Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Атланті та Г’юстоні пройшли найбільші демонстрації.

Серед учасників — ветерани армії США. Один із них, Даніель Абойте Ґамес, який воював в Іраку та Афганістані, сказав: “Я не розумію, що відбувається в нашій країні. Ми заснували Сполучені Штати, щоб боротися проти тиранів, проти королів.”

Трамп, коментуючи протести в інтерв’ю Fox Business, заявив: “Вони називають мене королем — але я не король.”

Підтримку акції висловили провідні демократи — Берні Сандерс, Александра Окасіо-Кортес, Гілларі Клінтон, Чак Шумер і Гакім Джеффріс.

“Сьогоднішні ‘No Kings’ — це підтвердження того, що Америка залишається демократією,” — написав Шумер.

Республіканці ж назвали акції “антиамериканськими”. Спікер Палати представників Майк Джонсон охарактеризував протести як “rally of hate” (“мітинг ненависті”).

Перші марші пройшли за межами США — біля посольства США в Лондоні, а також у Мадриді та Барселоні.