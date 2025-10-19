Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСвіт

У Ємені хусити взяли в полон 20 співробітників ООН

Бойовики звинувачують їх у шпигунстві.

У Ємені хусити взяли в полон 20 співробітників ООН
Хусити
Фото: EPA/UPG

У столиці Ємену бойовики хуситського угруповання Ansar Allah затримали 20 співробітників ООН, серед яких 15 іноземних громадян, передає NRK.

Затримання відбулося під час рейду на офіс ООН у Сані в суботу. Хусити звинуватили представників Організації у шпигунстві, однак в ООН ці звинувачення рішуче відкинули.

У заяві ООН підкреслили, що такі звинувачення є безпідставними та небезпечними.

«Ми категорично відкидаємо будь-які твердження, що співробітники ООН або наші операції в Ємені могли брати участь у діяльності, не сумісній з гуманітарним мандатом. Називати співробітників ООН шпигунами чи терористами — неприпустимо. Це ставить під загрозу їхнє життя по всьому світу», - наголосив речник Організації.

ООН також вимагає звільнення всіх затриманих — не лише 20 останніх, але й 53 співробітників, яких хусити утримують, деяких без зв’язку із зовнішнім світом протягом багатьох років.

«Вони мають бути звільнені — разом із працівниками неурядових організацій і представниками дипломатичних місій», — йдеться в заяві.

ООН наголосила, що її гуманітарна діяльність у Ємені здійснюється виключно за принципами гуманності, неупередженості, нейтральності та незалежності.

«Ми працюємо в Ємені, щоб допомагати єменському народові», — підсумували в Організації.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies