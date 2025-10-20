Іран відхилив пропозицію Трампа про відновлення переговорів, — Reuters

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у понеділок відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення переговорів та заперечив інформацію, що Сполучені Штати знищили ядерний потенціал Ірану, пише Reuters.
Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів, які закінчилися в червні через12-денну повітряну війну, під час якої Ізраїль і США бомбили іранські ядерні об'єкти.
"Трамп каже, що він є майстром укладення угод, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а нав'язування і залякування", — заявив Хаменеї.
Минулого тижня Трамп заявив ізраїльському парламенту, що було б чудово, якби Вашингтон зміг домовитися про "мирну угоду" з Тегераном після початку перемир'я в Газі між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.
"Президент США з гордістю каже, що вони бомбардували та знищили ядерну промисловість Ірану. Гаразд, продовжуйте мріяти! — кажеХаменеї, — Яке відношення має Америка до того, чи має Іран ядерні об'єкти чи ні? Ці втручання є недоречними, неправильними та примусовими".
Західні держави звинувачують Іран у таємних спробах розробити ядерну бомбу шляхом збагачення урану та хочуть, щоб країна припинила таку діяльність.
Тегеран заперечує спроби перетворити збагачення на зброю, стверджуючи, що програма має виключно цивільні енергетичні цілі.
- Президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди під час свого першого терміну в 2018 році.
- Відтоді між Іраном та західними державами відбувалися періодичні переговори щодо відновлення угоди, але переговори зайшли в глухий кут. Тегеран призупинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) після того, як Сполучені Штати та Ізраїль бомбардували ядерні об'єкти Ірану в червні.
- У серпні Велика Британія, Франція та Німеччина спільно повідомили Раду Безпеки ООН про те, що Іран суттєво порушує ядерну угоду, що призвело до відновлення призупинених міжнародних санкцій.
- Три європейські держави минулого тижня оголосили, що відновлять переговори, спрямовані на пошук вирішення ситуації.
- Однак міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран “не бачить жодних причин для переговорів” з європейцями, враховуючи, що вони запустили механізм швидкого поновлення санкцій.