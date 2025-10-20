Іран відхилив пропозицію Трампа про відновлення переговорів, — Reuters

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у понеділок відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення переговорів та заперечив інформацію, що Сполучені Штати знищили ядерний потенціал Ірану, пише Reuters.

Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів, які закінчилися в червні через12-денну повітряну війну, під час якої Ізраїль і США бомбили іранські ядерні об'єкти.

"Трамп каже, що він є майстром укладення угод, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а нав'язування і залякування", — заявив Хаменеї.

Минулого тижня Трамп заявив ізраїльському парламенту, що було б чудово, якби Вашингтон зміг домовитися про "мирну угоду" з Тегераном після початку перемир'я в Газі між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

"Президент США з гордістю каже, що вони бомбардували та знищили ядерну промисловість Ірану. Гаразд, продовжуйте мріяти! — кажеХаменеї, — Яке відношення має Америка до того, чи має Іран ядерні об'єкти чи ні? Ці втручання є недоречними, неправильними та примусовими".

Західні держави звинувачують Іран у таємних спробах розробити ядерну бомбу шляхом збагачення урану та хочуть, щоб країна припинила таку діяльність.

Тегеран заперечує спроби перетворити збагачення на зброю, стверджуючи, що програма має виключно цивільні енергетичні цілі.