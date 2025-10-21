ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
​Деякі лідери ЄС хочуть бути на зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті, - ЗМІ

"Європейці найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру".

​Деякі лідери ЄС хочуть бути на зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті, - ЗМІ
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним (архів)
Фото: EPA/UPG

Низка європейських лідерів мають намір домогтися присутності на підготовлюваній зустрічі президентів Росії і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа в Будапешті.

Про це повідомляє видання Politico.

"Деякі лідери ЄС будуть домагатися права бути присутніми на зустрічі Трампа і Путіна, а також забезпечувати участь президента України Володимира Зеленського в будь-яких переговорах", - йдеться в повідомленні.

"Європейці найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру і буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на російські умови - можливо, ціною поступки значних територій на сході країни", - стверджує Politico.

  • 16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову. Президент США ісля цього заявив, що країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч президентів двох країн у Будапешті. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку. 
  • Президент України також говорив, що готовий зустрітися з Трампом у Будапешті і Путіним, якщо буде відповідне запрошення.
