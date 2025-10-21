​Деякі лідери ЄС хочуть бути на зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті, - ЗМІ

Низка європейських лідерів мають намір домогтися присутності на підготовлюваній зустрічі президентів Росії і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа в Будапешті.
Про це повідомляє видання Politico.
"Деякі лідери ЄС будуть домагатися права бути присутніми на зустрічі Трампа і Путіна, а також забезпечувати участь президента України Володимира Зеленського в будь-яких переговорах", - йдеться в повідомленні.
"Європейці найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру і буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на російські умови - можливо, ціною поступки значних територій на сході країни", - стверджує Politico.
- 16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову. Президент США ісля цього заявив, що країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч президентів двох країн у Будапешті. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку.
- Президент України також говорив, що готовий зустрітися з Трампом у Будапешті і Путіним, якщо буде відповідне запрошення.