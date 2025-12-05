Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Демократична Республіка Конго підписала мирну угоду з Руандою за посередництва Дональда Трампа

ДР Конго також підписала економічні угоди зі США.

Демократична Республіка Конго підписала мирну угоду з Руандою за посередництва Дональда Трампа
Президенти ДР Конго Фелікс Тшісекеді та Руанди Пол Кагаме, 25 червня 2021 року
Фото: Anadolu

Лідери Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали мирну угоду за посередництва Дональда Трампа. Також ДР Конго підписала економічні угоди зі США. Руанда та Конго також мають намір підписати угоду про економічну інтеграцію в рамках мирної угоди. Підписання також було засвідчено лідерами Анголи, Кенії та Бурунді,.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Вони витратили багато часу, вбиваючи один одного, а тепер вони збираються витратити багато часу, обіймаючись, тримаючись за руки та використовуючи Сполучені Штати Америки в економічному плані, як це робить кожна інша країна”, – сказав Трамп на церемонії підписання у Вашингтоні.

Мирна угода була укладена в колишньому Інституті миру США, який Держдепартамент перейменував на честь Трампа днем раніше.

Мирна ініціатива розроблялася місяцями після того, як політичне втручання США на початку цього року зупинило наступ повстанців, яких підтримувала Руанда, і які загрожували поваленням уряду президента ДР Конго Фелікса Тшісекеді. Втім, повстанці продовжують окупувати значну частину багатого на корисні копалини східного Конго та захоплювати там нові міста.

На запитання, коли країни можуть очікувати припинення бойових дій та встановлення справжнього тривалого миру, Трамп відповів: “Я думаю, ви побачите дуже негайні результати”.

Також США та ДР Конго підписали угоду про партнерство щодо створення стратегічного резерву критично важливих мінеральних ресурсів, золотих запасів та нерозвіданих геологічних ділянок.

Зокрема, ДР Конго погодилась надавати пріоритет компаніям зі США під час пошуку заявок на розробку активів. Країни також розглянуть можливість створення стратегічного резерву корисних копалин, щоб забезпечити передбачуване постачання критично важливих мінералів, включаючи кобальт, для США.
