Демократична Республіка Конго підписала мирну угоду з Руандою за посередництва Дональда Трампа

Лідери Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали мирну угоду за посередництва Дональда Трампа. Також ДР Конго підписала економічні угоди зі США. Руанда та Конго також мають намір підписати угоду про економічну інтеграцію в рамках мирної угоди. Підписання також було засвідчено лідерами Анголи, Кенії та Бурунді,.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Вони витратили багато часу, вбиваючи один одного, а тепер вони збираються витратити багато часу, обіймаючись, тримаючись за руки та використовуючи Сполучені Штати Америки в економічному плані, як це робить кожна інша країна”, – сказав Трамп на церемонії підписання у Вашингтоні.

Мирна угода була укладена в колишньому Інституті миру США, який Держдепартамент перейменував на честь Трампа днем раніше.

Мирна ініціатива розроблялася місяцями після того, як політичне втручання США на початку цього року зупинило наступ повстанців, яких підтримувала Руанда, і які загрожували поваленням уряду президента ДР Конго Фелікса Тшісекеді. Втім, повстанці продовжують окупувати значну частину багатого на корисні копалини східного Конго та захоплювати там нові міста.

На запитання, коли країни можуть очікувати припинення бойових дій та встановлення справжнього тривалого миру, Трамп відповів: “Я думаю, ви побачите дуже негайні результати”.

Також США та ДР Конго підписали угоду про партнерство щодо створення стратегічного резерву критично важливих мінеральних ресурсів, золотих запасів та нерозвіданих геологічних ділянок.

Зокрема, ДР Конго погодилась надавати пріоритет компаніям зі США під час пошуку заявок на розробку активів. Країни також розглянуть можливість створення стратегічного резерву корисних копалин, щоб забезпечити передбачуване постачання критично важливих мінералів, включаючи кобальт, для США.