Кушнер до дипломатичної служби сам відбував покарання у США за незаконні внески до виборчої кампанії.

Посол США у Франції, батько зятя Трампа Джарела Кушнера Чарльз Кушнер звертався по дозвіл на зустріч з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі під час його тритижневого ув’язнення, пише Reuters.

Це підтвердили і в Державному департаменті США, і в паризькому апеляційному суді, який погодив візит.

Як повідомило джерело, наближене до Саркозі, зустріч у в’язниці зрештою не відбулася, однак Кушнер і колишній президент спілкувалися вже після звільнення. Представник Держдепу пояснив, що дипломат «хотів відвідати президента Саркозі з особистого співчуття та поваги до колишнього французького глави держави і друга Сполучених Штатів».

Саркозі, який очолював Францію у 2007–2012 роках, залишив в’язницю після тритижневого строку. Він оскаржує обвинувальний вирок у справі про змову з метою отримання фінансування від Лівії і заперечує свою провину.