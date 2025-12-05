Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Сват Трампа просив дозволу відвідати експрезидента Франції Саркозі у в’язниці

Кушнер до дипломатичної служби сам відбував покарання у США за незаконні внески до виборчої кампанії.

Сват Трампа просив дозволу відвідати експрезидента Франції Саркозі у в’язниці
Посол Сполучених Штатів у Франції Чарльз Кушнер
Фото: EPA/UPG

Посол США у Франції, батько зятя Трампа Джарела Кушнера Чарльз Кушнер звертався по дозвіл на зустріч з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі під час його тритижневого ув’язнення, пише Reuters.

Це підтвердили і в Державному департаменті США, і в паризькому апеляційному суді, який погодив візит.

Як повідомило джерело, наближене до Саркозі, зустріч у в’язниці зрештою не відбулася, однак Кушнер і колишній президент спілкувалися вже після звільнення. Представник Держдепу пояснив, що дипломат «хотів відвідати президента Саркозі з особистого співчуття та поваги до колишнього французького глави держави і друга Сполучених Штатів».

Саркозі, який очолював Францію у 2007–2012 роках, залишив в’язницю після тритижневого строку. Він оскаржує обвинувальний вирок у справі про змову з метою отримання фінансування від Лівії і заперечує свою провину.

  • Чарльз Кушнер до дипломатичної служби сам відбував покарання у США за незаконні внески до виборчої кампанії, ухилення від сплати податків та інші злочини. У 2020 році він отримав президентське помилування від Дональда Трампа.
  • Адміністрація Трампа неодноразово виступала на підтримку правих політиків у Європі, стверджуючи, що суди нібито прагнуть обмежити їхній політичний вплив. 
  • Деталі зустрічі Саркозі із Кушнером поза в’язницею будуть викладені у новій книзі Саркозі The Journal of a Prisoner, яка має вийти наступного тижня.
  • Кушнер, який лише цього року прибув до Парижа як американський посол, уже опинився в центрі кількох дипломатичних суперечок. У серпні французьке МЗС викликало його для пояснень після відкритого листа до президента Еммануеля Макрона, де Кушнер звинувачував Францію в недостатніх зусиллях для стримування антисемітського насильства.
