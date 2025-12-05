Financial Times внесло пропагандистку Маргариту Симоньян до списку "впливових осіб"

Російська пропагадистка, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян потрапила до цьогорічного списку впливових людей за версією видання Financial Times у розділі "Лідери".

Про це пише Детектор медіа.

Загалом до списку FT внесли 25 людей, а перелік поділили на три розділи: "Творці", "Лідери" та "Герої".

У виданні пишуть, що перед тим, як складати список, косультувалися із "репортерами, колумністами та редакторами FT", та запитали їх: хто насправді змінив світ цього року?

"У результаті у списку зібрано людей зі світу політики, бізнесу, медіа, мистецтва та спорту, чиї таланти, відкриття, ідеї та приклади змінюють світ, у якому ми живемо. Ми запросили найвідоміших людей у своїх секторах, а також шанувальників з різних галузей, щоб вони написали про номінантів", — йдеться в матеріалі видання FT.

Американська журналістка Юлія Йоффе у своєму тексті про Симоньян назвала її "мабуть, найвідданішим посланцем Володимира Путіна, його Валькірією пропаганди". Вона пише, що Симоньян "ніколи не мала ліберального періоду, навіть коли була студенткою за обміном у США", і завжди була путіністкою, тому у 2005 році стала головною редакторкою-засновницею Russia Today.

Йоффе каже, що із моменту російського вторгнення в Україну у 2014 році Симоньян виступає за анексію української території, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році закликала, зокрема, до "використання російської блокади Чорного моря, щоб зморити світ голодом до покори, та детонації ядерної бомби в атмосфері над Сибіром, щоб паралізувати світові системи зв'язку".

Журналістка зазначила, що російська пропагандиста переконана, що Захід "заздрить Росії", особливо Велика Британія, яку Симоньян називає "розкладеною імперією".

Разом із Симоньян у розділі "Лідери" опинилися президент і головний виконавчий директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг, голова адміністрації президента США Сьюзі Вайлз, генеральна директорка та виконавча віце-голова Oracle Corporation Сафра Кац, керівниця Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI6) Блез Метревелі, віцепрезидентка китайської компанії BYD Стелла Лі, співзасновник PayPal Пітер Тіль, мер Нью-Йорка Зогран Мамдані, очільник британської партії Reform UK Найджел Фараж, головний виконавчий директор американського банку Goldman Sachs Девід Соломон та власниця компанії Washington Spirit, гендиректорка Eagle Football Group, власниця низки футбольних клубів Мішель Канг.

У цьогорічному переліку FT немає українців. Також видання не включило до нього працівників медіа, окрім російської пропагандистки Маргарити Симоньян.