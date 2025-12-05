Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

Жителів Невади та Каліфорнії попередили про землетрус, який не стався

Геологічна служба Сполучених Штатів визнала помилку.

Жителів Невади та Каліфорнії попередили про землетрус, який не стався
Епіцентр "фальшивого" землетрусу
Фото: BBC

В американському штаті Невада у четвер громадяни почали отримувати сповіщення від Геологічної служби Сполучених Штатів про загрозу землетрусу потужністю 5,9 бала з епіцентром поблизу столичного округу Карсон-Сіті.

Як пише BBC, попередження із закликом шукати безпечні місця надходили на телефони людей у радіусі близько 200 миль, включно з Сан-Франциско у Каліфорнії. Проте жодних поштовхів зрештою не сталося. 

Інцидент є першою "фальшивою тривогою" в історії американської геослужби. У відомстві заявили, що спрацювала автоматизована система виявлення сейсмічної активності. Помилку помітили вже зі лічені хвилини - і почали розсилати скасування тривоги. 

Наразі триває розслідування причин збою обладнання. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies