Жителів Невади та Каліфорнії попередили про землетрус, який не стався

В американському штаті Невада у четвер громадяни почали отримувати сповіщення від Геологічної служби Сполучених Штатів про загрозу землетрусу потужністю 5,9 бала з епіцентром поблизу столичного округу Карсон-Сіті.

Як пише BBC, попередження із закликом шукати безпечні місця надходили на телефони людей у радіусі близько 200 миль, включно з Сан-Франциско у Каліфорнії. Проте жодних поштовхів зрештою не сталося.

Інцидент є першою "фальшивою тривогою" в історії американської геослужби. У відомстві заявили, що спрацювала автоматизована система виявлення сейсмічної активності. Помилку помітили вже зі лічені хвилини - і почали розсилати скасування тривоги.

Наразі триває розслідування причин збою обладнання.