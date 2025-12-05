Допомога розвитку Україні від Швеції значно зросте до щонайменше 10 млрд шведських крон (близько 465 млн євро) у 2026 році.

Про це повідомила пресслужба МЗС Швеції.

“Ми знаходимося на вирішальному етапі історії Європи. На Україну чинять тиск як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити жорсткі пріоритети. Таким чином, Швеція поступово припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії”, - заявив міністр співробітництва в розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Зазначається, щодопомога припиняється поступово, відповідально та впорядковано. При цьому закладається основа для зміненого партнерства, в основі якого лежать спільні торговельні та зовнішньополітичні інтереси.

Крім того, у зв'язку з поступовим припиненням двосторонніх стратегій посольства в Болівії, Ліберії та Зімбабве закриваються.

МЗС Швеції нагадало, що в червні цього року шведську допомогу розвитку переорієнтували, та виділили майже 1,7 млрд шведських крон для додаткової підтримки України у 2025 році та для гуманітарних зусиль, що рятують життя, у всьому світі.