Швеція скорочує допомогу розвитку п’яти країнам, гроші спрямують Україні

Йдеться про Зімбабве, Танзанію, Мозамбік, Ліберію та Болівію.

Швеція збільшить допомогу Україні, ілюстративне фото
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Допомога розвитку Україні від Швеції значно зросте до щонайменше 10 млрд шведських крон (близько 465 млн євро) у 2026 році. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Швеції.

“Ми знаходимося на вирішальному етапі історії Європи. На Україну чинять тиск як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити жорсткі пріоритети. Таким чином, Швеція поступово припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії”, - заявив міністр співробітництва в розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Зазначається, щодопомога припиняється поступово, відповідально та впорядковано. При цьому закладається основа для зміненого партнерства, в основі якого лежать спільні торговельні та зовнішньополітичні інтереси.

Крім того, у зв'язку з поступовим припиненням двосторонніх стратегій посольства в Болівії, Ліберії та Зімбабве закриваються. 

МЗС Швеції нагадало, що в червні цього року шведську допомогу розвитку переорієнтували, та виділили майже 1,7 млрд шведських крон для додаткової підтримки України у 2025 році та для гуманітарних зусиль, що рятують життя, у всьому світі. 
