ЗМІ: американські військові вбили ймовірного агента Сирії під час рейду на посадовця ІДІЛ

Військовий конвой США перевозить техніку з бази на півночі Сирії

Під час операції американських військових у Сирії було вбито агента під прикриттям, який працював на сирійський уряд.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на родичів загиблого.

За даними джерела, загиблий — Халед аль-Масуд, який роками діяв під прикриттям у лавах терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Він передавав розвідувальну інформацію уряду тимчасового президента Сирії Ахмеда аш-Шараа, чия адміністрація прийшла до влади після повалення режиму Башара Асада.

Під час нічного рейду американських сил Халед аль-Масуд нібито заявив, що нібито є співробітником нового Міністерства оборони Сирії та не пов’язаний із терористами. Проте військові застрелили його на місці, після чого забрали пораненого чоловіка.

Згодом родина отримала повідомлення з місцевої лікарні про його смерть.

Центральне командування США не публікувало жодних заяв щодо цього рейду і відмовилося від коментарів для AP.

Експерт із питань безпеки, старший науковий співробітник Центру Суфан у Нью-Йорку Вассім Наср зазначив, що загибель аль-Масуда може ускладнити боротьбу уряду Сирії з осередками ІДІЛ, які досі залишаються активними в регіоні.

За його словами, агент працював у віддалених районах країни, де бойовики все ще зберігають вплив.

Рейд американських військових також засвідчив нестачу координації між іноземними силами, присутніми в Сирії, та чинним урядом країни.