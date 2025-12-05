Британія та Норвегія створюють альянс для полювання на російські підводні човни

Велика Британія та Норвегія оголосили про нові спільні військово-морські патрулювання, спрямовані на захист підводних кабелів від Росії.
Про це повідомляють Euronews з посиланням на британський уряд.
Вчора британський прем'єр-міністр Кір Стармер та його норвезький колега Йонас Гар Стере провели переговори з питань оборони.
Уряд Сполученого Королівства заявив, що об'єднаний флот із щонайменше 13 військових кораблів буде “полювати на російські підводні човни та захищати критичну інфраструктуру в Північній Атлантиці”.
Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, який підписав угоду зі своїм британським колегою Джоном Гілі, заявив, що це дозволить обом країнам “захищатися разом”.
У рамках угоди, яку Стармер назвав “історичною”, Велика Британія погодилася використовувати норвезькі ракети для надводного флоту Королівського флоту.
Лідери відвідали британський та норвезький персонал на базі ВПС Лоссімут у Шотландії, де зустрілися з екіпажами літаків, які відстежували російські судна.
- У серпні була укладена угода на 10 мільярдів фунтів стерлінгів (11 мільярдів євро) про купівлю Норвегією щонайменше п'яти фрегатів британського виробництва. Ці норвезькі судна та вісім британських кораблів будуть спільно діяти в морях вздовж північного флангу НАТО.
- Велика Британія стверджує, що активність російського флоту навколо британських вод зросла на 30% за останні два роки.
- Старший експерт НАТО з кіберзагроз та гібридних загроз заявив наприкінці минулого року, що постійні атаки на підводні кабелі по всій Європі є "найактивнішою загрозою" для західної інфраструктури