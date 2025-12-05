У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Світ

Британія та Норвегія створюють альянс для полювання на російські підводні човни

Об'єднаний флот складатиметься із щонайменше 13 військових кораблів.

Британія та Норвегія створюють альянс для полювання на російські підводні човни
Прем'єри Норвегії та Великої Британії Йонас Гар Стере (у центрі) і Кір Стармер (справа)
Фото: EPA/UPG

Велика Британія та Норвегія оголосили про нові спільні військово-морські патрулювання, спрямовані на захист підводних кабелів від Росії.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на британський уряд.

Вчора британський прем'єр-міністр Кір Стармер та його норвезький колега Йонас Гар Стере провели переговори з питань оборони.

Уряд Сполученого Королівства заявив, що об'єднаний флот із щонайменше 13 військових кораблів буде “полювати на російські підводні човни та захищати критичну інфраструктуру в Північній Атлантиці”.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, який підписав угоду зі своїм британським колегою Джоном Гілі, заявив, що це дозволить обом країнам “захищатися разом”.

У рамках угоди, яку Стармер назвав “історичною”, Велика Британія погодилася використовувати норвезькі ракети для надводного флоту Королівського флоту.

Лідери відвідали британський та норвезький персонал на базі ВПС Лоссімут у Шотландії, де зустрілися з екіпажами літаків, які відстежували російські судна.

  • У серпні була укладена угода на 10 мільярдів фунтів стерлінгів (11 мільярдів євро) про купівлю Норвегією щонайменше п'яти фрегатів британського виробництва. Ці норвезькі судна та вісім британських кораблів будуть спільно діяти в морях вздовж північного флангу НАТО.
  • Велика Британія стверджує, що активність російського флоту навколо британських вод зросла на 30% за останні два роки.
  • Старший експерт НАТО з кіберзагроз та гібридних загроз заявив наприкінці минулого року, що постійні атаки на підводні кабелі по всій Європі є "найактивнішою загрозою" для західної інфраструктури
﻿
