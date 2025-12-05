Британія та Норвегія створюють альянс для полювання на російські підводні човни

Прем'єри Норвегії та Великої Британії Йонас Гар Стере (у центрі) і Кір Стармер (справа)

Велика Британія та Норвегія оголосили про нові спільні військово-морські патрулювання, спрямовані на захист підводних кабелів від Росії.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на британський уряд.

Вчора британський прем'єр-міністр Кір Стармер та його норвезький колега Йонас Гар Стере провели переговори з питань оборони.

Уряд Сполученого Королівства заявив, що об'єднаний флот із щонайменше 13 військових кораблів буде “полювати на російські підводні човни та захищати критичну інфраструктуру в Північній Атлантиці”.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, який підписав угоду зі своїм британським колегою Джоном Гілі, заявив, що це дозволить обом країнам “захищатися разом”.

У рамках угоди, яку Стармер назвав “історичною”, Велика Британія погодилася використовувати норвезькі ракети для надводного флоту Королівського флоту.

Лідери відвідали британський та норвезький персонал на базі ВПС Лоссімут у Шотландії, де зустрілися з екіпажами літаків, які відстежували російські судна.