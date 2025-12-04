Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

Президент Чехії погодився призначити Андрея Бабіша прем'єром

Перед тим Бабіш заявив про усунення конфлікту інтересів.

Президент Чехії погодився призначити Андрея Бабіша прем'єром
Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Чеський президент Петр Павел погодився призначити Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії.

“Я ціную чіткий та зрозумілий спосіб, у який Андрей Бабіш виконав нашу домовленість та публічно оголосив про те, як він вирішить свій конфлікт інтересів”, - написав Павел.

Він уточнив, що призначить Бабіша на посаду 9 грудня о 9:00. 

“Роблячи це, я поважаю результати виборів до Палати депутатів Парламенту та прогрес, досягнутий на сьогодні в переговорах щодо формування коаліційного уряду”, - наголосив чеський президент.

Раніше Андрей Бабіш повідомив, що передає свій холдінг Agrofert в управління трасту. Таким чином він не матиме нічого спільного з компанією.
﻿
