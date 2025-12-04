Перед тим Бабіш заявив про усунення конфлікту інтересів.

Чеський президент Петр Павел погодився призначити Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії.

“Я ціную чіткий та зрозумілий спосіб, у який Андрей Бабіш виконав нашу домовленість та публічно оголосив про те, як він вирішить свій конфлікт інтересів”, - написав Павел.

Він уточнив, що призначить Бабіша на посаду 9 грудня о 9:00.

“Роблячи це, я поважаю результати виборів до Палати депутатів Парламенту та прогрес, досягнутий на сьогодні в переговорах щодо формування коаліційного уряду”, - наголосив чеський президент.

Раніше Андрей Бабіш повідомив, що передає свій холдінг Agrofert в управління трасту. Таким чином він не матиме нічого спільного з компанією.