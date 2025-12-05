Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грам: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Швейцарія оновила правила механізму призупинення безвізу для третіх країн

Швейцарія погодилася на внесення змін до регламенту ЄС, які дозволяють відновлювати візові вимоги за низкою підстав.

Швейцарія оновила правила механізму призупинення безвізу для третіх країн
Фото: EPA

Швейцарія підтримала рішення Ради ЄС щодо оновлення механізму тимчасового призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. 

Про це ідеться на сайті уряду Швейцарії.

Зазначається, що в рамках Угоди про асоціацію із Шенгеном Швейцарія погодилася на внесення змін до регламенту ЄС, які дозволяють відновлювати візові вимоги за низкою підстав. Серед них — перевищення міграційних порогів, загрози громадському порядку та безпеці, а також серйозні порушення прав людини з боку третіх держав.

5 грудня Федеральна рада затвердила імплементацію поправок у національне законодавство, що потребує зміни Постанови про в’їзд та видачу віз. Оновлений порядок набуде чинності 17 грудня 2025 року.

Ухвалена ЄС поправка не лише коригує пороги активації механізму, а й запроваджує додаткові підстави для тимчасового повернення візових вимог під час перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони. 

Європейський Союз проінформував уряд Швейцарії про це рішення в межах процесу подальшого розвитку Шенгенського законодавства.
