Швейцарія оновила правила механізму призупинення безвізу для третіх країн

Швейцарія підтримала рішення Ради ЄС щодо оновлення механізму тимчасового призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн.
Про це ідеться на сайті уряду Швейцарії.
Зазначається, що в рамках Угоди про асоціацію із Шенгеном Швейцарія погодилася на внесення змін до регламенту ЄС, які дозволяють відновлювати візові вимоги за низкою підстав. Серед них — перевищення міграційних порогів, загрози громадському порядку та безпеці, а також серйозні порушення прав людини з боку третіх держав.
5 грудня Федеральна рада затвердила імплементацію поправок у національне законодавство, що потребує зміни Постанови про в’їзд та видачу віз. Оновлений порядок набуде чинності 17 грудня 2025 року.
Ухвалена ЄС поправка не лише коригує пороги активації механізму, а й запроваджує додаткові підстави для тимчасового повернення візових вимог під час перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони.
Європейський Союз проінформував уряд Швейцарії про це рішення в межах процесу подальшого розвитку Шенгенського законодавства.
- У жовтні Європарламент підтримав законодавство, яке спрощує позбавлення права на безвізові поїздки до Євросоюзу для країн, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини.