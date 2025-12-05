Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Головна

США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі наступного року

Економіка країни-сусідки України перевищила 1 трильйон доларів і увійшла до топ-20 планети.

США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі наступного року
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Польща отримала від Сполучених Штатів запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки" у 2026 році, який прийматиме Маямі.

Як пише "Європейська правда", про залучення країни до зустрічі лідерів двадцяти найбільших економік світу оголосив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами очільника американської дипломатії, "успіх Польщі показує, що замість образ варто зосередитися на майбутньому, а партнерство зі Сполученими Штатами призводить до процвітання і зростання". 

Цьогоріч обсяг номінального ВВП Польщі перевищив 1 трильйон доларів, що дозволило їй увійти до топ-20 держав світу за силою економіки. Уряд у Варшаві тривалий час намагається домогтися входження країни до G20.
