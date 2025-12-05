США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі наступного року

Економіка країни-сусідки України перевищила 1 трильйон доларів і увійшла до топ-20 планети.

Польща отримала від Сполучених Штатів запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки" у 2026 році, який прийматиме Маямі.

Як пише "Європейська правда", про залучення країни до зустрічі лідерів двадцяти найбільших економік світу оголосив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами очільника американської дипломатії, "успіх Польщі показує, що замість образ варто зосередитися на майбутньому, а партнерство зі Сполученими Штатами призводить до процвітання і зростання".

Цьогоріч обсяг номінального ВВП Польщі перевищив 1 трильйон доларів, що дозволило їй увійти до топ-20 держав світу за силою економіки. Уряд у Варшаві тривалий час намагається домогтися входження країни до G20.