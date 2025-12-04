Зеленський: сьогодні у США українські представники продовжать розмову з командою Дональда Трампа

Сьогодні українські представники продовжать розмову у США із командою Дональда Трампа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність”, - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

“Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів”, - підсумував президент України.