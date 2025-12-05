Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
​СБУ і НАБУ викрили нардепку Анну Скороход на підбурюванні до хабаря

Учасники злочинної групи запропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів “домовитися” про санкції РНБО на компанію-конкурента.

викриття учасникків злочинної групи

Служба безпеки України, НАБУ і САП викрили у Києві злочинну групу, яку, за матеріалами слідства, організувала народна депутатка України. 

Центр протидії корупції зазначає, що ідеться про Анну Скороход.

За інформацією СБУ, учасники групи запропонували бізнесмену за 250 тис. доларів “домовитися” про накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента.

Депутатка залучила до схеми свого помічника і кількох посередників. Один із них відповідав за прийняття грошей і контакти із потенційними виконавцями незаконного впливу.

Під час перемовин фігуранти погодилися розбити суму на два транші. Щоб убезпечити себе й гарантувати отримання всіх грошей, бізнесмену наказали написати розписку про нібито запозичення коштів.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували передачу першої частини хабаря — 125 тисяч доларів — у центрі Києва. Після цього “клієнту” заявили, що гроші передадуть начебто посадовцям РНБО. Однак кошти так і не дійшли до адресатів: організатори схеми не змогли знайти людину, яка погодилась би на таке.

Під час обшуків у депутатки та її спільників за місцем роботи й проживання слідчі виявили докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів учасникам групи повідомили про підозри.

Суд обиратиме зловмисникам запобіжні заходи найближчим часом.
