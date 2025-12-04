Сибіга: за останні місяці Росія програла в чотирьох важливих виборах

Йдеться про вибори до Ради ІКАО, Виконавчої ради ЮНЕСКО, Виконавчої ради ОЗХЗ та Ради ММО.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час сесії Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ

У четвер, 4 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у пленарній сесії Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні та звернувся до її учасників із першим виступом.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

У виступі Сибіга відзначив, що лише за останні місяці Росія програла в чотирьох важливих виборах – до Ради ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації-авт.), Виконавчої ради ЮНЕСКО, Виконавчої ради ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї-авт.) та Ради ММО (Міжнародної морської організації-авт.)

За його словами, немає жодної підстави вважати, що РФ може бути партнером і в ОБСЄ.

"Країни по всьому світу не бачать у Росії партнера для вирішення глобальних проблем. Тому що Москва сама є першопричиною глобальних проблем", – сказав він.

Глава МЗС нагадав, що минулоріч його виступ починався зі слів "Україна стікає кровʼю". Так само почався його виступ і на 32 сесії Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ цьогоріч. Міністр закликав усіх партнерів докласти всіх зусиль для того, щоб зупинити війну Росії проти України.

"Проблеми необхідно вирішувати, а не ігнорувати. Ця війна не настільки далеко, як комусь може здаватися. Відень ближчий до її передової, ніж до деяких інших європейських столиць. Ніхто не повинен мати жодних ілюзій. Допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці", – заявив він.

Сибіга наголосив, що українська сторона використає кожну, навіть найменшу можливість завершити війну, і якщо існує бодай один шанс досягти миру за столом переговорів, він має бути головним.

Андрій Сибіга зазначив, що сьогодні Росія відмовляється припинити свою агресію проти України, а згодом не зупиниться в спробах розширити війну далі вглиб Європи.

Глава МЗС привернув увагу європейських колег до численних російських звірств та воєнних злочинів. За словами міністра, ОБСЄ може відіграти важливу роль у забезпеченні притягнення російських злочинців до відповідальності.

Тому українська сторона закликає до подальшого використання всіх механізмів ОБСЄ для документування, викриття та засудження російських злочинів. За словами міністра, настав також час замислитися над роллю, яку Організація може відігравати в післявоєнний період.

Андрій Сибіга нагадав, що у минулому Європа мала забагато несправедливих мирних угод, які лише призводили до ще більших катастроф. Він наголосив, що у цьому контексті вкрай важливо підтвердити відданість Гельсінському Декалогу в ході роботи над відновленням справедливого миру для України.

Також він зауважив, що за 50 років з моменту укладення Гельсінського Заключного акту ситуація в Європі докорінно змінилася і необхідно ОБСЄ адаптуватись до нових реалій. Міністр нагадав, що запропонована Україною минулого року реформа Організації залишається на столі.

Насамкінець глава МЗС нагадав про вимогу до Росії звільнити трьох незаконно утримуваних співробітників СММ ОБСЄ Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова.