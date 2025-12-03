США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

ЄС уперше внесе Росію до «чорного списку» за відмивання коштів і фінансування тероризму

FATF не змогла ухвалити це рішення через протидію членів BRICS.

ЄС уперше внесе Росію до «чорного списку» за відмивання коштів і фінансування тероризму
Євросоюз
Фото: detector.media

Євросоюз готується офіційно включити Росію до переліку країн із високими ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму, пише Politico

Таке рішення ухвалюють уперше. Хоча глобальна структура FATF після початку повномасштабної війни призупинила членство Росії, вона так і не змогла ухвалити рішення про її внесення до «чорного списку» — через блокування з боку держав BRICS. 

Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію діяти самостійно, і нині Брюссель фактично випереджає FATF власною процедурою.

У внутрішніх документах Єврокомісія визнавала, що оцінка ускладнювалася відсутністю будь-якої співпраці з Москвою. Водночас ЄС уже має широкий пакет санкцій, які обмежують доступ російських компаній до європейського фінансового сектору, а нове рішення зобов’яже банки додатково посилити фінмоніторинг та мінімізувати ризики у всіх операціях, пов’язаних з РФ.

Цей крок ЄС також відбувається на тлі переговорів щодо використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України — питання, яке досі блокує Бельгія.

«Чорний список» ЄС формують окремо від рішень FATF, а з 2027 року у цьому процесі братиме участь новостворене Європейське агентство з протидії відмиванню коштів (AMLA). За даними європейських чиновників, до його керівної ради має приєднатися нідерландська експертка Генні Вербек-Кустерс; голосування щодо її призначення заплановане на 15 грудня.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies