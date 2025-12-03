ЄС уперше внесе Росію до «чорного списку» за відмивання коштів і фінансування тероризму

FATF не змогла ухвалити це рішення через протидію членів BRICS.

Євросоюз готується офіційно включити Росію до переліку країн із високими ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму, пише Politico.

Таке рішення ухвалюють уперше. Хоча глобальна структура FATF після початку повномасштабної війни призупинила членство Росії, вона так і не змогла ухвалити рішення про її внесення до «чорного списку» — через блокування з боку держав BRICS.

Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію діяти самостійно, і нині Брюссель фактично випереджає FATF власною процедурою.

У внутрішніх документах Єврокомісія визнавала, що оцінка ускладнювалася відсутністю будь-якої співпраці з Москвою. Водночас ЄС уже має широкий пакет санкцій, які обмежують доступ російських компаній до європейського фінансового сектору, а нове рішення зобов’яже банки додатково посилити фінмоніторинг та мінімізувати ризики у всіх операціях, пов’язаних з РФ.

Цей крок ЄС також відбувається на тлі переговорів щодо використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України — питання, яке досі блокує Бельгія.

«Чорний список» ЄС формують окремо від рішень FATF, а з 2027 року у цьому процесі братиме участь новостворене Європейське агентство з протидії відмиванню коштів (AMLA). За даними європейських чиновників, до його керівної ради має приєднатися нідерландська експертка Генні Вербек-Кустерс; голосування щодо її призначення заплановане на 15 грудня.