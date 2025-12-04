Литовський суд визнав політика винним в антисемітизмі

Литовський суд визнав лідера молодшої партії у правлячій коаліції Ремігіюса Жемайтайтіса винним у розпалюванні ненависті через антисемітські висловлювання в соцмережах.

Про це пише Bloomberg.

Вільнюський окружний суд оштрафував засновника партії "Nemuno Ausra" ("Світанок Нямунаса"), на 5 000 євро за розпалювання ненависті проти євреїв та заперечення злочинів нацистської Німеччини у своїх дописах у Facebook.

Вирок ще може бути оскаржений. Сам Жемайтайтіс заперечує будь-які правопорушення.

Рішення суду ухвалене після численних вуличних протестів та вимог суспільства виключити "Світанок Нямунаса" з правлячої коаліції через репутаційні ризики. Проте найбільша правляча партія, соціал-демократи, проігнорували ці заклики та запросили "Світанок Нямунаса" до урядового альянсу, хоча раніше обіцяли цього не робити.

"Як я розумію, суд від імені литовської держави заявив, що антисемітизму в цій країні немає місця. І суду зовсім байдуже на їхній вплив у литовській політиці або посади, які вони займають", – сказав прокурор Юстас Лаусюс після оголошення вироку.

Проблема має особливий історичний відтінок для балтійської нації, де місцеві колаборанти допомогли нацистам знищити близько 90% єврейського населення Литви під час Голокосту.

"Світанок Нямунаса" створив політичну платформу, що базується на націоналізмі, закликах до традицій, популістській економіці та нападках на "еліти", посівши третє місце на парламентських виборах минулого листопада.