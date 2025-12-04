ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Головна

Литовський суд визнав політика винним в антисемітизмі

Сам політик заперечує будь-які правопорушення.

Литовський суд визнав політика винним в антисемітизмі
Голова партії Литви "Зоря Нямунаса" Ремігіюс Жемайтайтіс
Фото: EPA/UPG

Литовський суд визнав лідера молодшої партії у правлячій коаліції Ремігіюса Жемайтайтіса винним у розпалюванні ненависті через антисемітські висловлювання в соцмережах.

Про це пише Bloomberg.

Вільнюський окружний суд оштрафував засновника партії "Nemuno Ausra" ("Світанок Нямунаса"), на 5 000 євро за розпалювання ненависті проти євреїв та заперечення злочинів нацистської Німеччини у своїх дописах у Facebook. 

Вирок ще може бути оскаржений. Сам Жемайтайтіс заперечує будь-які правопорушення.

Рішення суду ухвалене після численних вуличних протестів та вимог суспільства виключити "Світанок Нямунаса" з правлячої коаліції через репутаційні ризики. Проте найбільша правляча партія, соціал-демократи, проігнорували ці заклики та запросили "Світанок Нямунаса" до урядового альянсу, хоча раніше обіцяли цього не робити.

"Як я розумію, суд від імені литовської держави заявив, що антисемітизму в цій країні немає місця. І суду зовсім байдуже на їхній вплив у литовській політиці або посади, які вони займають", – сказав прокурор Юстас Лаусюс після оголошення вироку.

Проблема має особливий історичний відтінок для балтійської нації, де місцеві колаборанти допомогли нацистам знищити близько 90% єврейського населення Литви під час Голокосту.

"Світанок Нямунаса" створив політичну платформу, що базується на націоналізмі, закликах до традицій, популістській економіці та нападках на "еліти", посівши третє місце на парламентських виборах минулого листопада.
