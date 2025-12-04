НАТО повинне бути готовим реагувати на зростання гібридних загроз, щоб захистити територію держав-членів.

Про це заявив верховний головнокомандувач об’єднаних сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич, передає Reuters.

За його словами, гібридні загрози охоплюють як військові, так і невійськові дії, що спрямовані на підрив безпеки противника. Йдеться про кібератаки, кампанії дезінформації, диверсії проти ключової інфраструктури, застосування дронів та діяльність нерегулярних збройних груп.

Гринкевич наголосив, що ці інциденти стають дедалі частішими, а тому країни Альянсу мають зміцнювати координацію, захист критичної інфраструктури й можливості швидкого реагування.

Водночас Росія традиційно заперечує свою причетність до кібератак чи інцидентів із безпілотниками на території західних держав.