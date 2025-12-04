Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

Головком об’єднаних сил НАТО у Європі вважає, що Альянс має бути готовим до зростання гібридних загроз

Йдеться про кібератаки, кампанії дезінформації, диверсії, застосування дронів.

Головком об’єднаних сил НАТО у Європі вважає, що Альянс має бути готовим до зростання гібридних загроз
верховний головнокомандувач об’єднаних сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич
Фото: U.S. Air Force Senior Airman Spencer Perkins

НАТО повинне бути готовим реагувати на зростання гібридних загроз, щоб захистити територію держав-членів. 

Про це заявив верховний головнокомандувач об’єднаних сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич, передає Reuters.

За його словами, гібридні загрози охоплюють як військові, так і невійськові дії, що спрямовані на підрив безпеки противника. Йдеться про кібератаки, кампанії дезінформації, диверсії проти ключової інфраструктури, застосування дронів та діяльність нерегулярних збройних груп.

Гринкевич наголосив, що ці інциденти стають дедалі частішими, а тому країни Альянсу мають зміцнювати координацію, захист критичної інфраструктури й можливості швидкого реагування.

Водночас Росія традиційно заперечує свою причетність до кібератак чи інцидентів із безпілотниками на території західних держав. 

  • Низка європейських держав зіткнулася з проблемою появи невідомих дронів біля летовищ, важливих інфраструктурних і військових об'єктів.
