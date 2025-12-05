МЗС: понад 40 держав засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України

Країни заявили про готовність і надалі допомагати Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Понад сорок держав, серед яких Албанія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Польща, Велика Британія, США, а також партнери ОБСЄ з-поміж Австралії та Японії, засудили удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Спільну заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Цілеспрямовані ракетні та дронові удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України становлять чітку системну практику в рамках її повномасштабного вторгнення, що розпочалося у 2022 році та посилилося на четвертому році війни. Росія продовжує здійснювати цілеспрямовані удари по всій країні, що призводить до значних жертв серед цивільного населення, масштабних руйнувань житлової та енергетичної інфраструктури й спричиняє аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів країни. Десятки тисяч цивільних у великих містах і населених пунктах залишилися без належного доступу до життєво необхідних послуг. Прихід зими робить ці удари ще більш кричущими", – ідеться у заяві.

Особливу стурбованість викликають удари по енергетичних об’єктах, важливих для забезпечення зовнішнього живлення українських ядерних установок. У заяві наголошується, що такі атаки створюють прямі ризики для ядерної та фізичної безпеки, підвищуючи ймовірність аварії з тяжкими наслідками для України та сусідніх держав.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо систематичні удари Росії по цивільній інфраструктурі. Незаконне спрямування атак проти цивільного населення та цивільних об’єктів є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема принципу вибірковості, закріпленого в Женевських конвенціях, і може становити воєнні злочини"

Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії. Не можна допустити безкарності за злочини, включно з воєнними злочинами та злочином агресії. Жертви заслуговують на справедливість.

Дії Росії ще раз підкреслюють нагальну потребу у негайному припиненні вогню:

"Ми закликаємо Росію припинити атаки проти України та серйозно залучитися до справжніх переговорів. Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на припинення російської загарбницької війни проти України та досягнення справедливого й тривалого миру і безпеки для України на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН та Гельсінкським Заключним актом".

Країни заявили про готовність і надалі допомагати Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури та забезпеченні населення критично важливими послугами — електропостачанням, опаленням і водою.

"Спираючись на широкий український досвід у зміцненні стійкості критичної інфраструктури, ми залишаємося відкритими до обміну набутим Україною досвідом. Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", додають у заяві.

"Я вітаю міцну єдність наших партнерів у підкресленні необхідності притягнення Росії до відповідальності. Не повинно бути безкарності за такі злочини, включаючи воєнні злочини та злочин агресії.

Я також ціную зобов'язання підтримувати Україну в наших зусиллях із захисту, ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Вдячний усім 43 країнам-партнерам за приєднання до сьогоднішньої своєчасної заяви, їхню непохитну солідарність з Україною та відданість досягненню справедливого і тривалого миру", – відзначив глава українського МЗС Андрій Сибіга.