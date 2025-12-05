Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Україна і країни Північної Європи та Балтії зробили спільну заяву на Раді глав МЗС країн ОБСЄ

Партнери пообіцяли продовжити підтримку нашої держави.

Україна і країни Північної Європи та Балтії зробили спільну заяву на Раді глав МЗС країн ОБСЄ
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна разом із державами Північної Європи та Балтії виступила зі спільною заявою на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 2025 року. 

Як повідомило українське МЗС, у документі наголосили, що вже майже чотири роки наша держава змушена оборонятися від повномасштабного російського вторгнення, наслідки якого впливають на безпеку не лише українців, а й усього європейського континенту.

Як підкреслили підписанти заяви, відповідно до міжнародного права Україна має повне право на самооборону. Із перших днів агресії країни Півночі та Балтії підтримували Україну і готові робити це й надалі — як військово, так і політично. Їхня позиція ґрунтується на переконанні, що питання йде не лише про оборону України, а про ключовий принцип, закріплений у Статуті ООН та Гельсінкському Заключному акті: кордони суверенних держав не можуть змінюватися силою.

У спільному зверненні підкреслено, що партнери продовжать постачання озброєння Україні та й надалі зміцнюватимуть обороноздатність Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. До завершення війни ці країни також виступатимуть за посилення санкцій та ширші економічні заходи проти Росії.

Окремо зазначили, що Україна неодноразово демонструвала готовність до мирних переговорів. Водночас Росія досі не взяла на себе жодних зобов’язань щодо припинення вогню чи кроків, які могли б вести до миру. Натомість тривають атаки на цивільних і критичну інфраструктуру.

Країни, що підписали заяву, закликали Москву негайно припинити незаконні удари по цивільних об’єктах і наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та злочин агресії. «Жертви заслуговують на справедливість», — йдеться в документі.

Сторони підтвердили, що підтримають будь-які рішення, засновані на повазі до суверенітету України та здатні посилити безпеку Європи. У заяві підкреслено: справедливий і тривалий мир можливий лише за умови відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, забезпечення відповідальності за злочини та гарантій суверенітету.

Держави Північної Європи та Балтії завершили звернення словами про те, що їхня підтримка України залишатиметься непохитною — як сьогодні, так і в майбутньому.
