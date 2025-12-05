Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сибіга: вже 21 країна бере участь у ініціативі PURL

Внески становлять 4,18 мільярда доларів.

Сибіга: вже 21 країна бере участь у ініціативі PURL
Глава МЗС Андрій Сибіга і Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що вже 21 країна бере участь у ініціативі закупівлі американської зброї PURL. Розмір внесків сягнув до  4,18 мільярда доларів.

Про це глава української дипломатії написав у фейсбуці за результатами міністерських засіданнь НАТО та ОБСЄ.

"Лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда додаткових внесків у PURL. Пʼять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь", – йдеться у дописі Сибіги.

Він розповів, що вперше коло учасників цієї програми розширилося за рахунок країн, які не є членами Альянсу.

"Вперше розширення кола учасників цієї програми, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу - завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії. На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL — на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів", – написав міністр. 

Сибіга зазначив, що загалом провів у штаб-квартирі переговори із Генсеком НАТО, міністрами закордонних справ Бельгії та Німеччини, а також чимало коротких зустрічей з колегами з Канади, Норвегії, Данії та інших країн-партнерів.

"Це дійсно було одне з найбільш результативних засідань Ради Україна-НАТО на моїй памʼяті. І я вдячний нашим партнерам за їхню солідарність, рішучість та підтримку", – додав він.

  • Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Нова Зеландія та Австралія, які не є членами блоку, приєднались до PURL – Prioritised Ukraine Requirements List – програми, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 15 млн доларів на ініціативу PURL. Влітку Веллінгтон оголосив пакет допомоги Україні на понад 9 млн доларів.
