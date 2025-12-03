Зеленський про мирні переговори: Україна готує зустрічі у Сполучених Штатах

Українські представники продовжать розмову з представниками Дональда Трампа після повернення американської команди з Москви та консультацій у Вашингтоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що участь у переговорах із американською стороною братимуть, зокрема, Рустем Умєров та Андрій Гнатов.

“Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський запевнив, що переговори відбуваються доволі результативно, оскільки на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались.

“Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир”, - підсумував голова держави.