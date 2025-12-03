Зеленський про мирні переговори: Україна готує зустрічі у Сполучених Штатах

Українські представники продовжать розмову з представниками Дональда Трампа після повернення американської команди з Москви та консультацій у Вашингтоні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що участь у переговорах із американською стороною братимуть, зокрема, Рустем Умєров та Андрій Гнатов.
“Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною”, - наголосив президент України.
Володимир Зеленський запевнив, що переговори відбуваються доволі результативно, оскільки на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались.
“Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир”, - підсумував голова держави.
-
У НАТО не бачать ознак бажання Росії піти на "значні поступки" в питанні завершення війни в Україні, заявив високопосадовець Альянсу 2 грудня, на тлі візиту американців до Москви на розмову з Владіміром Путіним.
-
Відповідна заява високопосадовця НАТО пролунала в день візиту спецпредставника Стіва Віткоффа і радника-зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Розмова з росіянами тривала близько п'яти годин і очікувано сенсацією не завершилася: жодна зі сторін не повідомила про досягнення вагомого прогресу, що дозволив би покласти край розпочатій Росією війні.
-
Російське джерело NBC повідомило, що Москва відмовилася від компромісу щонайменше у трьох пунктах "мирного плану", зокрема питанні територій. У першому варіанті плану Росія мала отримати визнання Донецької, Луганської областей і Криму її територіями, а в Запорізькій та Херсонській за окупантами мали залишитися ті території, що вони встигли захопити. Україна відповіла, що ніколи не визнаватиме російську юрисдикцію над будь-якою своєю частиною.
-
За даними західних ЗМІ, в плані може йтися про те, що Крим і східні області частиною Росії визнає не Україна, а США та Європа.