Папа Римський припускає, що Італія могла би бути посередником для припинення війни Росії проти України

Папа Римський Лев XIV розповів про своє бачення завершення війни Росії проти України.

“Я вважаю, що роль Італії може бути дуже важливою. Культурно та історично Італія має здатність бути посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами. Також Україна, Росія, Сполучені Штати... У цьому сенсі я міг би запропонувати, щоб Святий Престол заохочував такий тип посередництва і щоб ми разом шукали рішення, яке дійсно могло б принести мир, справедливий мир, у цьому випадку в Україні”, - зазначив понтифік.

Він нагадав, що Святий Престол багато разів закликав до припинення вогню, діалогу, а не війни.

Як наголосив Папа Римський, президент США вважає, що може просувати план миру, який він хотів би реалізувати і який, принаймні на першому етапі, не передбачає участі Європи. Втім, присутність Європи є важливою, і той перший варіант був змінений також з огляду на те, що говорила Європа.