ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаПолітика

Папа Римський припускає, що Італія могла би бути посередником для припинення війни Росії проти України

Лев XIV наголосив, що присутність Європи на переговорах є важливою.

Папа Римський припускає, що Італія могла би бути посередником для припинення війни Росії проти України
Новообраний Папа Лев XIV, кардинал Роберт Френсіс Прево із США, благословляє вірних із центральної лоджії базиліки Святого Петра
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV розповів про своє бачення завершення війни Росії проти України.

“Я вважаю, що роль Італії може бути дуже важливою. Культурно та історично Італія має здатність бути посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами. Також Україна, Росія, Сполучені Штати... У цьому сенсі я міг би запропонувати, щоб Святий Престол заохочував такий тип посередництва і щоб ми разом шукали рішення, яке дійсно могло б принести мир, справедливий мир, у цьому випадку в Україні”, - зазначив понтифік.

Він нагадав, що Святий Престол багато разів закликав до припинення вогню, діалогу, а не війни. 

Як наголосив Папа Римський, президент США вважає, що може просувати план миру, який він хотів би реалізувати і який, принаймні на першому етапі, не передбачає участі Європи. Втім, присутність Європи є важливою, і той перший варіант був змінений також з огляду на те, що говорила Європа.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies