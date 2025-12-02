Axios: Зеленський може зустрітися з Віткоффом і Кушнером для обговорення перемовин із Путіним

Американський мирний план скоротили з 28 до 19 пунктів.

Президент України Володимир Зеленський може 3 грудня провести зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Axios.

Зустріч пройде у Європі після переговорів американської сторони із російським диктатором.

Віткофф і Кушнер мають на зустрічі з Путіним представити оновлений мирний план США. За даними Axios, документ після переговорів з українською стороною скоротили з 28 до 19 пунктів.

Переговори мають стосуватися ключових умов потенційної мирної угоди, які Вашингтон обговорює з Києвом і Москвою.