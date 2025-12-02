ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаПолітика

Axios: Зеленський може зустрітися з Віткоффом і Кушнером для обговорення перемовин із Путіним

Американський мирний план скоротили з 28 до 19 пунктів.

Axios: Зеленський може зустрітися з Віткоффом і Кушнером для обговорення перемовин із Путіним
президент Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський може 3 грудня провести зустріч зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Axios.

Зустріч пройде у Європі після переговорів американської сторони із російським диктатором.

Віткофф і Кушнер мають на зустрічі з Путіним представити оновлений мирний план США. За даними Axios, документ після переговорів з українською стороною скоротили з 28 до 19 пунктів.

Переговори мають стосуватися ключових умов потенційної мирної угоди, які Вашингтон обговорює з Києвом і Москвою.

  • Наразі український президент перебуває з візитом в Ірландії.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies