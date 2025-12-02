FT: ЄЦБ відмовляється забезпечити резервне фінансування для кредиту Україні на €140 млрд

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився забезпечити резервне фінансування для виплати €140 млрд Україні, чим "завдав удару" по плану ЄС отримати так званий "репараційний кредит", забезпечений замороженими російськими активами.

Про це із посиланням на співрозмовників пише Financial Times.

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат, повідомили кілька посадовців. Це ускладнює для Брюсселя зусилля щодо залучення великого кредиту під активи російського центробанку, заморожені в Euroclear – бельгійському депозитарії цінних паперів.

За планом Єврокомісії, країни ЄС мали б надати державні гарантії, щоб розподілити ризики неповернення кредиту на €140 млрд. Але посадовці комісії заявили, що країни не зможуть швидко зібрати кошти у разі надзвичайної ситуації, що може створити тиск на ринки.

За словами чотирьох обізнаних джерел, Єврокомісія запитала ЄЦБ, чи може він стати "кредитором останньої інстанції" для Euroclear Bank (кредитного підрозділу бельгійської установи), щоб уникнути кризи ліквідності. Представники ЄЦБ відповіли, що це неможливо.

Внутрішній аналіз ЄЦБ показав, що пропозиція комісії фактично дорівнює прямому фінансуванню урядів, оскільки центральний банк покривав би фінансові зобов’язання держав-членів. Такий підхід, який економісти називають "монетарним фінансуванням" заборонений договорами ЄС, оскільки призводить до високої інфляції та підриває довіру до центробанку.

У відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія почала опрацьовувати альтернативні пропозиції щодо тимчасового забезпечення ліквідності для резервного покриття кредиту на €140 млрд, повідомили два джерела.

ЄС заморозив російські активи на суму близько €210 млрд після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Бельгія виступає проти кредиту Україні, стверджуючи, що у разі розмороження російських активів та їхнього повернення Москві Euroclear не зможе негайно повернути кошти.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер назвав план ЄС помилковим і зажадав, щоб інші 26 країн ЄС надали "юридично зобов’язуючі, безумовні, безвідкличні, на вимогу, солідарні гарантії" щодо розподілу ризиків у разі повернення кредиту. Він хоче отримати такі зобов’язання до саміту ЄС 18 грудня, на якому мають вирішити, як продовжити фінансування України.

Бельгія наполягає, що гарантії держав-членів та певна форма резервного забезпечення необхідні на випадок раптового припинення дії санкцій ЄС, які утримують російські активи замороженими.

Американські мирні ініціативи щодо Росії та України, а також альтернативні пропозиції адміністрації Трампа щодо використання заморожених російських активів викликають занепокоєння в ЄС.

Бельгія особливо боїться, що потенційна мирна угода між Вашингтоном і Москвою може скасувати санкції ЄС і змусити Euroclear негайно повернути Росії кошти.

За пропозицією комісії, Україна має повертати кошти лише в разі, якщо Росія погодиться виплатити репарації Києву.

Раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.

Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є добровільні двосторонні внески держав-членів, випуск спільного боргу на рівні ЄС та репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.