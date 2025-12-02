ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаПолітика

"ЄС" заблокувала трибуну ВР. Стефанчук заявив про тиск на нього і оголосив перерву

Нардепи вимагають створення нової коаліції, звільнення з уряду фігурантів "плівок Міндіча" та голови Фінмоніторингу, а також – зустрічі з президентом. 

"ЄС" заблокувала трибуну ВР. Стефанчук заявив про тиск на нього і оголосив перерву
ЄС заблокувала трибуну
Фото: скриншот

Фракція "Європейської солідарності" 2 грудня знову заблокувала трибуну Верховної Ради – до виконання їхніх вимог. Спікер Руслан Стефанчук заявив про тиск шляхом нерегламентної процедури на роботу ВР і оголосив перерву. 

Про це стало відомо з трансляції на каналі Ради. Під час заяви Стефанчука "єс-івці" скандували "Уряд геть".

"Інформую: сьогодні в нас була ціла низка дуже важливих законів. В тому числі і питання, пов'язані з перекладом конвенції, де треба забрати російську мову. Ви бачите цю фракцію, яка блокує розгляд цього закону. Шановні колеги, я, на жаль, отримую незаконний вплив на мене як державного діяча. Я прошу, вимушений оголосити перерву в нашому пленарному засіданні", – сказав він.

Нардепи "ЄС" перед початком голосувань взяли слово. Виступав їхній лідер Петро Порошенко, а інші депутати заблокували трибуну, тримаючи в руках заклики відправити уряд у відставку. 

Порошенко заявив, що "країна перебуває в потрійній кризі: криза на фронті, криза корупційна, криза в відносинах з партнерами при мирних переговорах". Він заявив, що триває збір підписів за створення нової коаліції – зараз їх близько 100. Порошенко вимагає терміново прибрати з уряду фігурантів "плівок Єрмака-Міндіча" і сказав, що під час наступного виступу називатиме їхні прізвища.

Також він закликав припинити переслідування громадських активістів, лідерів опозиції і детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Порошенко назвав "сліпим" голову Фінмоніторингу Філіпа Проніна і вимагає відставки. Також він вимагає зустрічі з президентом. 
