Денис Шмигаль у Брюсселі обговорив з партнерами безпекову підтримку України

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час поїздки до Брюсселю зустрівся із ключовими безпековими партнерами. Серед тем, які він обговорював - пакети оборонної допомоги, передача літаків Gripen та посилення ППО.

Про це розповіли у пресслужбі міністерства оборони.

Шмигаль розмовляв із своїм шведським колегою Полом Йонсоном. Вони обговорили подальшу оборонну допомогу, зокрема зміст озброєння з наступного пакета шведської допомоги. Окремою темою стала можливість передачі Україні літаків Gripen. Денис Шмигаль підтвердив, що цей напрям залишається пріоритетним, а команди обох сторін перебувають у постійному робочому контакті.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зосередилися на ситуації на фронті та ключових оборонних потребах України, зокрема посиленні протиповітряної оборони, що є ключовою потребою.

"Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок", – зауважив український міністр. Також розглянули подальші кроки з адаптації сектору оборони України до стандартів НАТО.

Міністр провів переговори з очільником міністерства оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Обговорили ключові напрями співпраці, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу. Вони також приділили розвитку "данської моделі", що дозволила залучити понад 1,5 млрд євро фінансування у 2025 році. Розглянули можливості продовження цього формату підтримки української оборонної промисловості.

Під час розмови згадал про роль PURL і Шмигаль зауважив, що Україні критично важливо отримувати нові пакети, які включатимуть ракети до ППО. Сторони обговорили розвиток партнерств між українськими та данськими компаніями з виробництва дронів і ракет.

Крім того, міністр оборони обговорив із єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом фінансування оборонних потреб України на 2026–2027 роки.

Під час зустрічі із Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом сторони обговорили реалізацію інструментів EDIP та SAFE. Окремою темою стало обговорення механізму репараційних позик.

Денис Шмигаль також зустрівся із Високою представницею ЄС Каєю Каллас і обговорив реалізацію спільних оборонних ініціатив, які посилять Україну та Європу. Зокрема, участь України в проєктах SAFE. Окрему увагу приділили важливості використання заморожених російських активів на користь України.

Денис Шмигаль наголосив, що ЄС продовжить розвивати оборонну співпрацю з Україною.

Крім того, Денис Шмигаль зустрівся з постійним представником США в НАТО Метью Вітакером і обговорив шляхи посилення оборонного партнерства. Очільник Міноборони відзначив, що Україна високо цінує всю допомогу, яку надали Сполучені Штати.