ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський прибув до Ірландії, де заслухає переговорну групу

Українська делегація доповість главі держави про результати перемовин у Вашингтоні. 

Президент Зеленський прибув до Ірландії, де заслухає переговорну групу
Президент Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Літак Президента України Володимира Зеленського незадовго до 1 години ночі за київським часом здійснив посаду у Дубліні. Це перший офіційний візит глави держави до Республіки Ірландія.  

Як пише "Інтерфакс-Україна", Зеленський зустрінеться у вівторок з прем'єром-міністром Міхалом Мартіном, новообраною президеткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен МакЕнті. Його супроводжуватиме дружина Олена.

Президент також особисто заслухає доповідь від української делегації на чолі з Рустемом Умеровим щодо результатів перемовин, які відбулися у Вашингтоні
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies