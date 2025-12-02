Президент Зеленський прибув до Ірландії, де заслухає переговорну групу

Українська делегація доповість главі держави про результати перемовин у Вашингтоні.

Літак Президента України Володимира Зеленського незадовго до 1 години ночі за київським часом здійснив посаду у Дубліні. Це перший офіційний візит глави держави до Республіки Ірландія.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Зеленський зустрінеться у вівторок з прем'єром-міністром Міхалом Мартіном, новообраною президеткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен МакЕнті. Його супроводжуватиме дружина Олена.

Президент також особисто заслухає доповідь від української делегації на чолі з Рустемом Умеровим щодо результатів перемовин, які відбулися у Вашингтоні.