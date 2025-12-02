ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Директор НАБУ: при розслідуванні справи "Мідас" в одній квартирі фіксували 4-5 урядовців

Це на той момент були і колишні члени уряду, і нинішні. 

Директор НАБУ: при розслідуванні справи "Мідас" в одній квартирі фіксували 4-5 урядовців
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк

Під час розслідування корупції в енергетиці та оборонці слідчі НАБУ зафіксували перебування 4-5 членів уряду в одній квартирі. Йдеться і про нинішніх, і про колишніх урядовців.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос на організованому LB заході в межах проєкту "Нова країна". Імен цих урядовців він очікувано не назвав. 

“Що робили члени уряду на якійсь квартирі? Це питання, що можна робити на квартирі. В робочий час, що це?” – прокоментував він. 

  • На допити по справі “Мідас” ходили ексміністр оборони Рустем Умєров і ексміністр енергетики та юстиції (звільнений якраз на тлі розслідування) Герман Галущенко. Також у слідстві фігурувала на той час міністерка енергетики Світлана Гринчук. Статусу підозрюваних жоден із них не має. 
