Це на той момент були і колишні члени уряду, і нинішні.

Під час розслідування корупції в енергетиці та оборонці слідчі НАБУ зафіксували перебування 4-5 членів уряду в одній квартирі. Йдеться і про нинішніх, і про колишніх урядовців.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос на організованому LB заході в межах проєкту "Нова країна". Імен цих урядовців він очікувано не назвав.

“Що робили члени уряду на якійсь квартирі? Це питання, що можна робити на квартирі. В робочий час, що це?” – прокоментував він.

На допити по справі “Мідас” ходили ексміністр оборони Рустем Умєров і ексміністр енергетики та юстиції (звільнений якраз на тлі розслідування) Герман Галущенко. Також у слідстві фігурувала на той час міністерка енергетики Світлана Гринчук. Статусу підозрюваних жоден із них не має.



