Директор НАБУ спростував допомогу ФБР у розслідуванні "Мідас": це конспірологія, все робили власними силами

Кривонос також відкинув звинувачення в тому, що це слідство під час війни нібито могло зіграти на руку ворогу.

Директор НАБУ Семен Кривонос спростував інформацію про те, що у викритті масштабної корупційної схеми в енергетиці та оборонці Бюро допомагали правоохоронці інших країн. На організованому LB та EFI Group заході він обурився і звинуваченню у тому, що це розслідування “сприяє” Росії.

Кривонос відповів, що на руку росінам грає не слідство, а корупція. І для того, щоб бути ефективними і перемогти, треба побороти корупцію.

“Мене обурює і детективів, хоробрих відачайдухів, коли нам (кажуть. – Ред.): це ФБР або керівники інших країн дали вказівки чи плівки, а ми б самі не зробили. Запрошую на тренінг інші правоохороні органи, хай вони свої «карлсонів» повчаться викривати”, – прокоментував він.

Директор НАБУ розповів, що спецоперація “Мідас” – це розробка винятково детективів НАБУ і прокурорів САП, і по допомогу вони ні до кого не зверталися. Єдиний, хто допоміг – це українське суспільство, яке в липні цього року мітингувало за незалежність антикорупційних органів.

“Все решта – конспірологія”, – сказав він.

“Чи вплинули події липня на перебіг розслідування? Безумовно. Частина колективу отримала потім підозри в начебто торгівлі з Росією, це був тиск”, – сказав він.

Кривонос додав, що був і витік частини матеріалів, були перешкоди в розслідуванні і слідкування за детективами.



