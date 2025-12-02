Корнієнко розкритикував спроби партнерів додати в мирний план термін виборів: "Самі розберемося, коли"

Так само не варто за Україну вирішувати те, чи буде вона відмовлятися від вступу до НАТО.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає неправильним спроби партнерів додати в мирну угоду пункт про терміни проведення виборів. Він вважає, що це питання внутрішньої політики має визначати сама країна.

Про це Корнієнко сказав на організованому LB і EFI Group заході. Він додав, що так само не варто за Україну вирішувати те, чи буде вона відмовлятися від вступу до НАТО.

“Ми самі розберемося, коли і що проводити. Іде якийсь драфт постійно, я не знаю, не бачив, але впевнений, що наші переговорники це питання забирали максимально. Це внутрішня політика, до чого вона в тому, як заключити мирну угоду? Так само, як і вступ НАТО”, – сказав він.

Корнієнко додав, що склад ВР IX скликання навряд за потреби зможе голосувати за зміни до Конституції, які неминучі для відмови від вступу в Альянс.