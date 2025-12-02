Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Корнієнко розкритикував спроби партнерів додати в мирний план термін виборів: "Самі розберемося, коли"

Так само не варто за Україну вирішувати те, чи буде вона відмовлятися від вступу до НАТО.

Корнієнко розкритикував спроби партнерів додати в мирний план термін виборів: "Самі розберемося, коли"
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає неправильним спроби партнерів додати в мирну угоду пункт про терміни проведення виборів. Він вважає, що це питання внутрішньої політики має визначати сама країна.

Про це Корнієнко сказав на організованому LB і EFI Group заході. Він додав, що так само не варто за Україну вирішувати те, чи буде вона відмовлятися від вступу до НАТО.

“Ми самі розберемося, коли і що проводити. Іде якийсь драфт постійно, я не знаю, не бачив, але впевнений, що наші переговорники це питання забирали максимально. Це внутрішня політика, до чого вона в тому, як заключити мирну угоду? Так само, як і вступ НАТО”, – сказав він.

Корнієнко додав, що склад ВР IX скликання навряд за потреби зможе голосувати за зміни до Конституції, які неминучі для відмови від вступу в Альянс. 

  • Пункт про відмову України від вступу до НАТО, як і пункт про необхідність провести вибори через 100 днів після досягнення мирної угоди, були в першопочатковому варіанті домовленостей, які запропонували США. Після цього Україна і США провели декілька етапів перемовин, і поки невідомо, яких змін зазнав перший план, крім того, що він став коротшим. 
